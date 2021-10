Pronostic Sampdoria La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Sampdoria se relance face à La Spezia

La Sampdoria connaît un début de saison très compliqué avec une 17place au classement. Les Génois comptent le même nombre de points que leurs rivaux du Genoa, premiers relégables. La formation de Roberto D'Aversa n'a pas été aidée par un calendrier démentiel puisqu'elle a affronté le Milan AC, l'Inter, le Napoli et la Juventus lors des 8 premières journées. La Samp' a remporté seulement une seule rencontre face au promu Empoli (0-3). Depuis ce succès, les partenaires de Candreva sont sur une spirale négative de 3 défaites et un nul. Le week-end dernier, la Sampdoria a raté une belle opportunité de se relancer sur la pelouse de Cagliari (3-1), malgré plusieurs opportunités de marquer lors de ce match face aux Sardes. Pour la réception de la Spezia, la Samp' devrait être privée de son international danois Damsgaard.

En face, La Spezia est parvenue à se maintenir pour sa première saison dans l'élite. Pour ce nouvel exercice, la formation entraînée par Thiago Motta se trouve juste devant la Samp' avec un seul point d'avance. Au contraire des Génois, les partenaires de l'ancien Toulousain Antiste ont parfaitement profité de la réception de la lanterne rouge, la Salernitana pour se relancer. Strelec et Kovalenko ont offert 3 points précieux à La Spezia, qui a pu sortir de la zone rouge. L'équipe italienne a seulement pris des points contre des équipes de seconde partie de tableau que sont Cagliari, Venise et la Salernitana. Pour cette affiche, la Sampdoria devrait retrouver des couleurs à domicile et prendre le dessus sur La Spezia.