Pronostic Salzbourg Brondby : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Salzbourg sérieux face à Brondby

Vainqueur de son 15titre de champion d'Autriche, le 8consécutif, Salzbourg n'a pas de rival au niveau national et va essayer de s'offrir de nouvelles sensations européennes après avoir déjà joué la phase de groupe de Ligue des champions l'an dernier. Pas ridicule (3de sa poule derrière le Bayern et l'Atlético mais devant le Lokomotiv), le club semble avoir passé un cap au niveau européen, lui qui avait aussi atteint la 1/2 de la C3 en 2018 (défaite face à l'OM). Le Red Bull Salzbourg a démarré la saison au niveau national comme d'habitude, gagnant son 1tour de Coupe d'Autriche et ses 4 premiers matchs de championnat (12 buts marqués, 2 encaissés).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐L'adversaire de Salzbourg sur ce barrage aller de C1, Brondby, a en revanche bien mal débuté sa saison. Champion du Danemark en titre, le club n'a pas remporté le moindre match après 5 journées de SuperLigaen. Après 3 nuls inauguraux, Brondy reste sur 2 défaites (face à Copenhague et Nordsjaelland) et ne se classe qu'à la 10place sur 12 au classement. Face à une équipe de Salzbourg en pleine confiance, plus expérimentée et à domicile, Brondby devrait logiquement avoir du mal, et pourrait s'incliner sans pouvoir marquer de but (Salzbourg n'a encaissé que 3 buts sur ses 5 premiers matchs de la saison).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Brondby encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !