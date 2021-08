Pronostic Rosenborg Rennes : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue Europa Conférence

Rennes assure à Rosenborg

Dans le cadre de la nouvelle Ligue Europa Conférence, Rosenborg reçoit Rennes pour une place en phase de poule. Lors du match aller, les Bretons ont réussi un excellent résultat en s'imposant avec un avantage de deux buts face aux Norvégiens (2-0). Rosenborg participe à ces éliminatoires car la formation norvégienne a fini quatrième de son championnat, derrière Bodo/Glimt, Molde et Valerenga. Les joueurs d'Age Hareide ont déjà disputé deux tours où ils se sont qualifiés contre les Islandais d'Hafnarfjordur (6-1) et contre les Slovènes de Domzale (8-2). Sur le plan national, les Norvégiens occupent la troisième place du classement après 16 journées disputées. Rosenborg compte seulement 5 points de retard sur le leader Molde. De plus, la formation norvégienne a perdu son meilleur buteur Kristoffer Zachariassen parti à Ferencvaros lors du mercato estival. En face, Rennes se réjouit de son succès de l'aller (2-0), grâce à un Bourigeaud impliqué sur les deux buts d'Aguerd et de Guirassy. Largement dominateurs, les Bretons ont donc pris un avantage conséquent avant cette rencontre retour. Pour se qualifier pour ces éliminatoires de la Conference League, les Rennais avaient réussi une très bonne fin de saison dernière, relancés par l'arrivée de Bruno Genésio. En Ligue 1, les partenaires de Tait ont vécu une entame laborieuse avec deux matchs nuls face à Lens (1-1) et Brest (1-1). En revanche, le week-end dernier, les Bretons ont enfin décroché leur premier succès face à Nantes (1-0) sur une réalisation de Martin Terrier. A l'intersaison, le club a perdu quelques éléments importants comme Nzonzi ou Da Silva, mais a su attirer le latéral Meling, le central Badé, le milieu Santamaria, ou l'attaquant Sulemana. Déterminés à poursuivre leur aventure européenne, les Rennais devraient confirmer leur supériorité lors de cette manche retour en obtenant au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts comme à l'aller.