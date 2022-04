Pronostic Reims OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims - OM : Marseille ne tombe pas dans le piège rémois

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Sans faire de bruit, le Stade de Reims réalise une saison correcte et se trouve en 13position du classement avec 9 points d'avance sur la zone de relégation. Au regard du calendrier des relégables, cette avance devrait permettre aux Champenois de conserver leur place en Ligue 1. Après avoir obtenu un nul à Montpellier (0-0) le week-end dernier, Reims a réussi un très joli coup en milieu de semaine en s'offrant à domicile le champion de France en titre, Lille (2-1). Les hommes d'Oscar Garcia ont décroché leur succès dans le temps additionnel sur une réalisation du capitaine Abdelhamid. La formation rémoise est presque libérée et va tenter de récolter un succès de prestige lors de la venue de l'Olympique de Marseille. A l'aller, les Champenois avaient pris un point au Vélodrome après une prestation très intéressante (1-1). Au niveau de l'effectif, Garcia déplore l'absence notable d'Ekitike mais a récemment retrouvé le prometteur suédois Cajuste ou le Kosovar Zenelli.

Dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille réalise une très belle saison qui devrait lui permettre de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement, les Phocéens possèdent 6 points d'avance sur leurs poursuivants. Les Olympiens veulent poursuivre sur leur dynamique pour s'éviter des frayeurs dans la dernière ligne droite avec le retour en forme de Monaco, et un calendrier pas simple avec des chocs à venir face à Lyon, Rennes et Strasbourg. Ajoutons que dans ce calendrier démentiel, Marseille va défier le Feyenoord de Rotterdam en demi-finale de la Conference League. Battu par le PSG dans le Classico (2-1) le week-end dernier, Marseille s'est relancé difficilement en milieu de semaine face à Nantes (3-2). Les hommes de Sampaoli ont montré un excellent état d'esprit pour revenir au score à 2 reprises pour finalement s'imposer grâce à Harit. Au rayon des bonnes nouvelles, Marseille a retrouvé mercredi son buteur Milik dans cette fin de saison hyper chargée et Payet a inscrit un doublé. Dans une excellente dynamique, l'OM pourrait l'emporter à Reims et signer une 10victoire sur ses 11 derniers matchs.