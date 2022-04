Pronostic Real Madrid Espanyol Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid valide le titre contre l’Espanyol Barcelone

Le Real Madrid se rapproche de plus en plus de l’officialisation de son titre de champion en Liga. En effet, les Merengue possèdent 15 points d’avance sur le FC Barcelone, son premier poursuivant, à 5 journées de la fin. Depuis qu'ils avaient été largement battus dans leface aux, mais privés de Benzema, les Madrilènes viennent de remporter les 4 dernières journées de championnat en prenant le dessus sur le Celta Vigo (1-2), Getafe (2-0), le FC Séville (2-3) et le week-end dernier contre Osasuna (1-3). Face aux Basques, Benzema s’est signalé en marquant deux penaltys. L’international français s’est parfaitement rattrapé en milieu de semaine en inscrivant un doublé face à Manchester City (4-3). Cette demi-finale aller a été exceptionnelle en termes de jeu, avec un scénario spectaculaire. Malmenés, les Madrilènes ont fait une nouvelle fois preuve d’une formidable force de caractère pour ne pas sombrer alors que lesétaient dans un excellent jour, sauf dans la finition. Comme souvent, Benzema s’est signalé avec un but tout en finesse et une panenka bien sentie sur penalty...avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Espanyol devrait assurer son maintien dans l’élite avec ses 9 points d’avance sur Grenade, premier relégable. 13de Liga, les Catalans restent sur deux revers en Liga face à l’Atlético Madrid (2-1) et un Rayo Vallecano qui n'avait pas encore gagné en 2022 (0-1). En déplacement, l’Espanyol est dans une passe difficile avec 7 matchs sans le moindre succès. Dans cette équipe, on retrouve l’Espagnol de Tomas qui n’est autre que le 2meilleur buteur de la Ligue derrière Karim Benzema. Du fait de son avance en Liga, Ancelotti pourrait reposer quelques-uns de ses éléments en prévision du retour de mercredi face à City. Ce sera notamment a priori le cas de Benzema qui devrait débuter sur le banc. Mais devant son public, le Real Madrid voudra s’imposer face à un Espanyol qui est dans le dur loin de ses bases pour remporter le titre en Liga, et se mettre dans les meilleures conditions pour la réception de City.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(302€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Espanyol Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !