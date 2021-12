Pronostic Quevilly Monaco : Analyse cote et pronostic du match de Ligue 1

Monaco pour une place en 1/8ème

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Quevilly - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Finaliste de l'édition 2012, Quevilly-Rouen a une affinité particulière avec cette Coupe de France qu'elle apprécie bien entendu tout particulièrement. D'ailleurs, pour ses premiers matchs dans cette compétition cette saison, les Normands se sont débarrassés de Etaples (1-3), J3 Amilly (0-5) et de Laval aux tirs au but pour rejoindre ces 1/16èmes de finale. En Ligue 2, les joueurs de Bruno Irlès ont réalisé également une première partie de saison très correcte et pointe à la 11ème place du classement avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Ils ont même terminé l'année par deux succès contre Nancy (2-1) et Pau (1-2) et un nul face à Caen (2-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Par contre, ils n'ont pas forcément été vernis au tirage au sort de ces 1/16èmes de finale puisqu'ils sont tombés sur le finaliste de la dernière édition, l'AS Monaco. Très moyen au cours des premiers mois de compétition, les joueurs du Rocher ont accéléré avant Noël et ont remporté 3 de leurs 4 dernières rencontres de Ligue 1 contre Angers (1-3), Metz (4-0), le PSG (défaite 2-0) et Rennes (2-1) lors de la journée avant Noël. Ils n'ont également pas tremblé pour éliminer le Red Star lors de leur entrée en lice dans cette coupe. Et malgré des derniers résultats honorables, les dirigeants ont fait le choix de se séparer de Niko Kovac jeudi. Mais même après ces dernières péripéties, les Monégasques semblent tout à fait capables de s'imposer assez facilement dans cette partie- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !