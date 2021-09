Pronostic PSG Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Deux bonus spéciaux pour parier sur PSG - Lyon !

Nos paris sur PSG - Lyon

Le PSG meilleur sans ses stars ?

Lyon est enfin lancé

Mbappé et Dembelé incertains

Les compos probables pour Lyon - PSG :

L'OL peut résister au PSG

Impeccable sur son début de saison en Ligue 1, le PSG a en revanche beaucoup déçu mercredi pour son entrée en Ligue des Champions. Pour la première de la MNM en tant que titulaire, l'attaque parisienne a eu du mal à se trouver et l'équipe dans son ensemble a paru moins équilibrée que sur ses premiers matchs de championnat. En Ligue 1, le PSG fait pour l'instant un carton plein avec 5 victoires en 5 matchs contre Troyes (2-1), Strasbourg (4-2), Brest (2-4), Reims (0-2) et Clermont (4-0) le week-end dernier. En comptant sa défaite inaugurale lors du Trophée des Champions face à Lille (1-0), le PSG a tout de même encaissé au moins 1 but sur 5 de ses 7 rencontres de la saison.Après des matchs amicaux qui avaient déjà montré des largesses défensives, Lyon a mal démarré sa saison. Tenus en échec à domicile par Brest (1-1) et Clermont (3-3), les Lyonnais avaient en plus chuté largement à Angers entre-temps (3-0). Marcelo écarté et le groupe remobilisé, l'Olympique lyonnais semble aller mieux dans les vestiaires comme sur le terrain. Derrière un match remporté aux forceps à Nantes (0-1), les Lyonnais ont enchaîné au Grouapama Stadium face à Strasbourg (3-1) le week-end dernier. Et jeudi, ils ont passé un premier vrai bon test à Ibrox Park, où ils ont battu les Rangers de Steven Gerard sans prendre de but (0-2) pour leur premier match d'Europa League.Touché mercredi face à Bruges alors qu'il avait déjà quitté le rassemblement des Bleus sur une blessure en début de mois, Kylian Mbappé est très incertain pour cette affiche. Il a rejoint une infirmerie du PSG déjà bien remplie avec les Verratti, Dagba, Kurzawa, Sergio Ramos, Sergio Rico et Bernat. Du côté de Lyon, c'est pour Moussa Dembelé que l'on craint. Blessé à la cuisse, le co-meilleur buteur de Ligue 1 (4 buts comme Mbappé et Gouiri) est incertain, tout comme le capitaine Dubois qui espère faire son retour pour cette rencontre. Cependant, leurs remplaçants actuels, le jeune Gusto et l'international algérien Slimani, répondent pour l'instant présents.: Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (ou Mendes) - Herrera, Paredes, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.: Lopes - Gusto (ou Dubois), Denayer, Boateng, Emerson - Guimarães, Caqueret - Shaqiri, Paqueta, Aouar - Slimani.Loin d'être convaincant à Bruges mercredi, le PSG joue un deuxième test consécutif ce dimanche face à Lyon. La condition physique de Messi et Neymar n'a pas été rassurante et Pochettino va devoir trouver des solutions s'il veut bousculer une équipe lyonnaise qui reste sur 3 victoires consécutives. Cette affiche du dimanche soir sera peut-être plus serrée que prévu, et on devrait voir logiquement ces deux belles attaques pouvoir marquer un but. Si le PSG ne joue pas mieux, Lyon, mené par un très bon Paqueta et renforcé par l'arrivée de Shaqiri, pourrait venir au Parc faire un résultat ou au moins résister et ne perdre qu'avec 1 but d'écart.