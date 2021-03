Pronostic PSG Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

A match exceptionnelle, promotion exceptionnelle. Pour ce PSG - Barça, on vous propose de profiter de deux bonus exclusifs aux lecteurs SoFoot. Après le carton plein sur le derby madrilène de dimanche, on vous donne nos pronostics sur ce PSG - Barcelone

Nos paris sur Barcelone PSG

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Le PSG plus fort mentalement pour éviter une remontada

Le Barça s'est bien remis en selle

Un PGS presque au complet ?

Les compo probables pour PSG - Barcelone :

Paris assure face au Barça

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cette affiche PSG - Barcelone de mercredi soir, on vous propose de parier sur les 2 seuls site offrant un bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot :vous offre en effetSi votre 1er de 100€ est perdu,vous offre en effetSi votre 1er de 100€ est perdu,et vous récupérez en + un pari gratuit 10€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Déposez 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition- Déposez 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre dispositionLarge vainqueur au match aller (4-1) au Camp Nou, le PSG a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. S'il est impossible de ne pas évoquer une éventuelleà l’heure de cette manche retour, l’expérience acquise l’an passé avec cette finale de C1 atteinte et l’actuelle excellente dynamique du club parisien laisse penser que Paris ne retombera pas de nouveau dans le piège. Avec 8 victoires lors des 9 derniers matchs disputés, Paris est en forme et seul Monaco a réussi à battre les partenaires de Marquinhos. Ce week-end, le PSG s’est tranquillement qualifié pour les 8de finale de la Coupe de France en s’imposant sur la pelouse de Brest (0-3).De son côté, le Barca s’est bien remis de sa claque de l’aller. De retour à la 2place de la Liga, il vient de se qualifier pour la finale de la Coupe d’Espagne en réalisant un exploit face au FC Séville. Battus de deux buts à l’aller en Andalousie, les Catalans se sont imposés au Camp Nou (3-0) lors des prolongations. Revigoré par ce succès, le Barca est également revenu à 3 points de l’Atlético Madrid en Liga, qui compte cependant un match en retard. Depuis la défaite du match aller, les Barcelonais ont changé de système de jeu en passant à une défense à 3. Le grand perdant de cette nouvelle disposition tactique est Antoine Griezmann puisque Messi et Dembélé composent le duo d’attaque des Catalans.A l’orée d’affronter le Barca, Pochettino a retrouvé des éléments importants puisque Di Maria et Verratti étaient du voyage en Bretagne. De plus, Neymar pourrait lui faire son retour pour cette manche retour, sans pour autant débuter. Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Pochettino s’appuie sur Verratti dans un rôle de faux numéro 10. L'Italien enchaîne les performances de haute volée et sera sans doute l’un des joueurs clés du match face aux Blaugranas.: Navas - Kehrer (ou Florenzi), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Mbappé - Icardi.: ter Stegen - Mingueza, Lenglet, Umtiti - Busquets - Dest, de Jong, Pedri, Alba - Messi, Dembélé.Pour ce match retour, les Barcelonais vont devoir tenter de marquer rapidement et sont dans l’obligation de prendre des risques, ce qui pourrait faire le bonheur des contre-attaques parisiennes avec un Kylian Mbappé affûté. Sur la lancée de son formidable match aller, Mbappé enchaîne les buts puisque le natif de Bondy vient de faire trembler les filets 7 fois sur les 4 derniers matchs qu’il a disputés. Déterminé à confirmer leur victoire de l’aller, le club parisien devrait de nouveau s’imposer face au FC Barcelone.