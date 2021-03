Pronostic Atlético Madrid Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga + 250€ offerts pour parier

L'Atlético reçoit le Real ce dimanche dans un derby de Madrid sans doute décisif pour l'attribution du titre en Liga

L'Atlético a réagi

Le Real Madrid ne perd plus

L'infirmerie du Real se vide

Les compos probables pour Atlético - Real :

Un Atlético - Real serré et cadenassé

L'affiche de la 26journée de Liga nous offre un derby madrilène entre l'Atlético et le Real, sans doute crucial dans la course pour le titre. En effet, les deux équipes sont actuellement séparées par 5 points, avec un match de retard à jouer pour l'Atlético. En cas de succès des, le titre s'éloignerait fortement pour le Real. Les hommes de Diego Simeone réalisent un parcours exceptionnel en Liga puisqu'ils n'ont perdu des points qu'à 6 reprises depuis le départ de la saison (4 nuls et 2 défaites). En revanche, les Matelassiers viennent de vivre quelques journées compliquées. En effet, l'Atlético a été tenu en échec par le Celta Vigo (2-2) puis en match en retard par Levante (1-1), qui s'est ensuite venu s'imposer au Wanda Metropolitano (0-2). Cette baisse de régime s'est fait ressentir également en Ligue des Champions où les Colchoneros ont perdu leur 8de finale aller face à Chelsea (0-1). Néanmoins, les protégés de Diego Simeone ont réagi le week-end dernier en s'imposant à Villarreal (2-0) grâce à un but contre son camp de Pedraza et une belle réalisation de Joao Felix.De son côté, le Real Madrid a cette particularité cette saison de ne pas se montrer brillant, mais d'être toujours dans le coup en Liga et en Ligue des Champions. En effet, avec 5 points de retard sur l'Atlético, les Merengue feraient une excellente opération en cas de succès ce dimanche. Handicapé par de nombreuses absences, la Maison Blanche avait réussi à remporter 4 matchs consécutifs en Liga face à Huesca, Getafe, Valence et Valladolid. Bien aidé par une réussite maximale et un Courtois au sommet de sa forme, le Real s'était rapproché des hommes de Simeone. En revanche, ce lundi, les Madrilènes ont été contraints de se contenter du partage des points face à une Real Sociedad, qui réalise une excellente saison. Les hommes de Zidane s'en sont sortis en toute fin de rencontre grâce à l'égalisation de Vinicius (score final 1-1) qui confirme un peu plus s'il n'en fallait que la réussite est souvent du côté du Real. En Ligue des Champions, un Real décimé avait profité de l'expulsion rapide d'un Bergamasque pour accrocher une victoire importante (0-1) en Italie en vue du retour.L'Atlético Madrid sera a priori privé de Trippier (suspendu), Gimenez (blessé) et Herrera (raisons personnelles) pour cette rencontre. Le but marqué par Joao Felix face à Villarreal va faire du bien au jeune portugais qui restait sur une longue période d'inefficacité (2 buts en 15 rencontres, toutes compétitions confondues) après un début de saison tonitruant. Ayant déjà récupéré Valverde, Marcelo, Odriozola et Rodrygo, Zidane va lui a priori récupérer son meilleur buteur Karim Benzema. En revanche, Hazard et Sergio Ramos restent à l'infirmerie.Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Llorente, Correa, Saul, Koke, Lemar - Suarez, Joao Félix.Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Isco (ou Benzema), Vinicius.Vainqueur du match aller (2-0), le Real reste sur 5 victoires consécutives et 1 nul alors que l'Atlético est moins bien en ce moment. Historiquement, le club merengue réussit bien ces dernières saisons au Wanda Metropolitano puisqu'il y est invaincu lors des 5 derniers matchs de Liga. Ce derby s'annonce serré mais aussi verrouillé. Le match nul peut bien payer, le pari Moins de 2,5 buts un peu moins mais il a pas mal de passer, à l'image des 4 derniers matchs de l'Atlético et des 5 derniers du Real.