Pronostic Pays de Galles Danemark : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de l'Euro + 2 Bonus EXCLU pour parier

Nos paris sur Pays de Galles - Danemark

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Le Pays de Galles au bon souvenir de 2016

Ce Danemark a énormément de cœur

Des Danois solides à chaque ligne

Les compo probables :

Le Danemark enchaîne face à un Pays de Galles à sa portée

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Galles - Danemark :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur ce 1/8e de finale de samedi, on vous propose de parier sur 2 sites offrant un bonus EXCLUSIF aux lecteurs de SoFoot :vous offreVous misez 150€ et si votre pari est perdant, vous êtes remboursé de 200€ au lieu de 150€.vous offreVous avez le droit à un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.Comme lors de l’édition 2016 en France, le Pays de Galles est parvenu à sortir de son groupe lors de ce championnat d’Europe. Cette qualification n’a pas été facile. Dan un premier temps, les Gallois ont été tout heureux d’accrocher un nul face à la Suisse (1-1). Largement dominés, les protégés de Rob Page ont profité de l’une de leurs rares opportunités pour prendre un point. En revanche, les Gallois se sont logiquement imposés lors de leur 2rencontre face à une Turquie décevante (2-0). Portés par leurs stars, Ramsey buteur et Bale passeur, et par leur gardien Ward, les Britanniques ont dominé des Turcs que tout le monde aurait sans doute pu dominer dans cet Euro. Pour terminer, la sélection galloise a affronté unefortement remaniée. Lors de cette rencontre, les Gallois n’ont pas montré grand-chose (défaite 1-0) et ont vu le joueur de Chelsea souvent prêté Ampadu être expulsé. Avec 4 points, le Pays de Galles est passé par la petite porte.Arrivé en grande forme à cet Euro, le Danemark a connu un drame national sur son 1match. Bien en place face à la Finlande, la sélection a vu sa star et son maître à jouer Christian Eriksen s'écrouler, victime d'un arrêt cardiaque sur la pelouse de Copenhague. Reprenant le match seulement quelques minutes après le réveil de leur partenaire, les Danois ont fort logiquement vécu une reprise de rencontre délicate face aux Finlandais (1-0) en encaissant un but et en manquant un penalty. Totalement transcendés sur leur deuxième match, les joueurs danois ont ensuite livré une très belle prestation face à la Belgique, 1re nation au classement FIFA. Poussés dans leurs retranchements, les Diables Rouges ont renversé la situation mais ont été tout heureux de s’imposer (2-1). Avec 0 point au compteur au coup d’envoi de son dernier match face à la Russie, le Danemark, au pied du mur, avait tout de même un mince espoir de qualification. Après un début de rencontre poussif, la sélection danoise a accéléré grâce à Damsgaard, Poulsen, Christensen et Maehle. Bien supérieurs aux Russes et galvanisés par un public exceptionnel, les joueurs du Danemark ont affiché un formidable état d’esprit pour se relever et remporter ce match décisif (4-1).Lors du match face à l’Italie, le sélectionneur gallois Rob Page avait décidé d’opérer à quelques changements, qui consistaient principalement à protéger les joueurs sous le coup d’une suspension. Les défenseurs Ben Davies et Mepham avaient été mis au repos et devraient retrouver le 11 de départ face au Danemark, au contraire d’Ampadu, expulsé face à l’Italie et donc suspendu. Tout le Pays de Galle attend logiquement plus de son capitaine Gareth Bale, qui a montré quelques fulgurances face à la Turquie malgré un penalty complètement raté, mais qui a été extrêmement décevant lors des deux autres rencontres. Du côté du Danemark, Christian Eriksen sera évidemment absent mais ses partenaires sont ultra-motivés par l'objectif d'aller loin dans cet Euro pour lui. Sur ce 1/8de finale, le sélectionneur Hjulmand devrait s’appuyer sur les vainqueurs de la Russie. Impressionnant d’activité, le joueur de Tottenham Höjbjerg est le poumon de cette équipe. Solide défensivement avec les Christensen, Kjaer et Schmeichel, le Danemark a un super milieu avec Delaney et Höjbjerg en récupérateurs et les infatigables pistons Maehle et Wass. Devant, les cadres Poulsen et Braithwaite sont dorénavant accompagnés par le très prometteurDamsgaard qui a ouvert le score face aux Russes.: Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Gunter, Davies - Allen, Morrell - Bale, Ramsey, James.: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Damsgaard, Poulsen, Braithwaite.En forme avant d’arriver à l’Euro, le Danemark avait logiquement été stoppé dans son élan par l'accident cardiaque dont a été victime Christian Eriksen. Mais depuis, les Danois habités ont livré deux excellentes prestations face à la Belgique et la Russie. Devenue l’équipe de cœur de beaucoup de suiveurs de l’Euro, le Danemark ne pourra pas être poussé par un stade entier comme ce fut le cas à Copenhague mais devrait tout de même recevoir le soutien populaire à Amsterdam. Désormais transcendés après avoir été bouleversés, les Danois ont le potentiel pour se défaire d’une équipe du Pays de Galles, pas spécialement brillante depuis l'Euro et dont le collectif est moins talentueux. Déjà buteur à 2 reprises et a priori positionné en 9, Poulsen pourrait de nouveau faire trembler les filets.avecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Danemark encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !