Pronostic Pays-Bas Monténégro : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Pays-Bas - Monténégro : Les Oranje passent au vert

Absents de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, les Pays-Bas ont retrouvé les joies d'une compétition internationale lors du dernier championnat d'Europe. Impeccables lors de la phase de groupe avec 3 victoires face à l'Ukraine (3-2), l'Autriche (2-0) et la Macédoine du Nord (0-3), les Néerlandais se sont faits surprendre dès les 8de finale par une solide sélection tchèque. Cette contre-performance a mis fin à la courte expérience De Boer en tant que sélectionneur, remplacé depuis par Louis Van Gaal. L'ancien coach de l'Ajax peut s'appuyer sur Virgil van Dijk, de retour de blessure après une saison blanche. A ses côtés, on retrouve le nouveau joueur du PSG Gini Wijnaldum, les barcelonais Depay et de Jong ou l'Intériste de Vrij. En milieu de semaine, pour la première de Van Gaal, le joueur de l'Ajax Klaassen a répondu à Haaland pour permettre à sa sélection de ramener un point de Norvège (1-1). Avant l'Euro, les Pays-Bas avaient pris 6 points sur leurs 3 premières rencontres de cette poule de qualification. Surpris d'entrée par la Turquie (4-2), les Pays Bas se sont ensuite repris face à la Lettonie (2-0) et contre Gibraltar (0-7). De son côté, le Monténégro avait parfaitement débuté ses éliminatoires pour le Mondial en s'imposant contre la Lettonie (1-2) et face au Gibraltar (4-1). En revanche, les Monténégrins se sont inclinés à domicile face à la Norvège (1-0). Absent du dernier Euro, le Monténégro est une nation modeste qui s'appuie sur le talent de l'ancien Monégasque, Stefan Jovetic. Malheureusement, le joueur du Hertha Berlin est absent lors de ce rassemblement. Son indisponibilité est préjudiciable tant il est prépondérant dans les résultats de son équipe. Néanmoins, les Monténégrins ont arraché un nul au bout du temps additionnel en Turquie (2-2) sans leur meilleur élément. Supérieur à leur adversaire, les Pays-Bas devraient être en mesure de faire valoir sa supériorité en remportant les 2 mi-temps de son match face au Monténégro.