Pronostic Pau Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Match indécis mais sans doute fermé entre Pau et Ajaccio

Cette affiche de la 14e journée de Ligue 2 oppose deux équipes qui avaient très bien débuté avant de connaître un passage à vide. La période est en effet assez compliquée pour le Pau FC malgré sa 7place au classement de Ligue 2 avec 1 seule victoire obtenue sur les 6 dernières journées. Sur ses 4 derniers matchs, Pau a été défaits par Dunkerque (1-2) et Grenoble (2-0), et face au Havre (1-0) la semaine dernière, pour 1 seule victoire obtenu entre-temps lors de leur dernier match joué à domicile face à un Paris FC qui dégringole (1-0). Trois des 4 derniers matchs des Béarnais ont donc vu moins de 3 buts être marqués.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AC Ajaccio se retrouve dans les candidats directs à la montée comme il y a 2 ans. Solide, l'ACA n'a été défait qu'à 2 reprises en 13 journées mais a connu une période de doute fin septembre - début octobre, avec un nul concédé à domicile face à Niort (0-0) pour 2 défaites face à Bastia (2-0) et Quevilly-Rouen (1-2). Depuis, les Corses ont retrouvé de l'allant en s'imposant devant des équipes mal classées, Nîmes (0-2) et Nancy (2-0). Entre une équipe de Pau qui va moins bien mais qui est souvent solide à domicile et une formation d'Ajaccio qui va mieux mais préfère jouer dans son Île, difficile de donner un résultat. Mais comme lors des 12 derniers matchs d'Ajaccio, une rencontre avec moins de 3 buts est possible.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Pau Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !