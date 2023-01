Pronostic Oxford Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Arsenal tue le suspense à Oxford

Oxford United est une équipe de milieu de tableau de League One, la troisième division anglaise. Pour ne pas être éliminés au terme de ce match de gala, lesdevront l’emporter, ce qui serait un exploit majuscule, ou décrocher un match nul qui obligerait les deux équipes à rejouer à une date ultérieure. Pour arriver en 32de finale de la FA Cup, cette équipe a dominé en début de parcours Woking (1-2), club de 5division, et Exeter, avec qui elle cohabite en League One. Oxford n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐Arsenal débarque à Oxford avec le statut incontournable de leader de Premier League. Les, représentés par une jeune équipe, sont de retour à leur meilleur niveau et devancent leur dauphin Manchester City de cinq points à l’approche de la mi-saison. Ils ont remporté 14 de leurs 17 rencontres dans cet exercice mais ont été accrochés par Newcastle (0-0) lundi dernier. A Oxford, le contexte sera tout autre pour le légendaire club londonien, qui entretient une histoire particulière avec la FA Cup. Il est le club le plus titré de la compétition avec 14 sacres et le dernier obtenu en 2020. Arsenal ne devrait pas se faire surprendre ce lundi même si les principaux cadres de Mikel Arteta devraient être reposés.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Oxford Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !