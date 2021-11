Pronostic Osasuna Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna se reprend face à Elche

En clôture de la 15e journée de Liga, Osasuna affronte Elche. La formation basque est l'une des surprises de ce début de saison puisqu'elle occupe actuellement la 9place du classement. Après avoir enchainé 3 victoires consécutives face à Majorque, le Rayo Vallecano et Villareal, Osasuna a été tenu en échec par Grenade (1-1). Le club basque a ensuite connu un passage compliqué qui peut s'expliquer par la qualité de l'adversité. En effet, les hommes d'Arrasate ont tout d'abord tenu tête au Real Madrid (0-0) à Bernabeu avant de s'incliner trois fois consécutivement face à Séville (2-0), la Real Sociedad (0-2) et le week-end dernier contre l'Atlético Madrid (1-0). Face aux, les joueurs basques ont longtemps résisté avant de concéder le but décisif en fin de rencontre. Lors des 4 dernières journées de championnat, Osasuna a tout simplement affronté les 4 premiers du classement. Promu l'an dernier, Elche est parvenu à se maintenir difficilement la saison passée, en luttant jusqu'au bout. Après 14 journées dans ce nouvel exercice, les joueurs de Fran sont déjà dans la zone de relégation avec le même nombre de points que Grenade, qui a disputé un match en moins. Depuis le début de saison, Elche ne s'est imposé qu'à deux reprises sur la pelouse de Getafe (0-1) à la mi-septembre et à domicile contre le Celta Vigo, début octobre. Battu 4 fois lors des 6 dernières journées, Elche n'est pas au mieux avant d'affronter Osasuna. Auteur d'une bonne entame de saison, Osasuna vient de buter sur les 4 premiers de Liga mais devrait se relancer face à Elche.