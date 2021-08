Pronostic Niort Amiens : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Amiens, du mieux à confirmer à Niort

Les Chamois niortais ont eu très chaud lors des deux dernières saisons, où ils ont frôlé la relégation. Il y a deux saisons de cela, Niort s'était sauvé grâce à une différence de but à son avantage au détriment du Mans à l'arrêt de la saison pour covid, et en mai dernier, les Chamois ont été contraints de disputer les barrages de relégation face à Villefranche. Mal embarqués suite à leur défaite de l'aller, les Niortais ont conservé leur place en Ligue 2 lors du retour. Lors de ce nouvel exercice, les hommes de Sébastien Desabre sont un peu mieux partis avec deux succès obtenus face à Dunkerque (1-2) et contre Grenoble (1-0), et un nul contre Valenciennes (0-0). En revanche, la formation niortaise s'est inclinée face au Havre (2-1) et contre Caen (1-0) qui font partie du premier tiers du championnat. Meilleur buteur du club la saison passée avec 15 réalisations, Pape Ibnou Ba n'a toujours pas trouvé le chemin des filets lors de ce nouvel exercice.

En face, Amiens fait partie des formations dont on attendait mieux lors de ce début de saison. Les Picards ont vécu un retour en Ligue 2 compliqué l'an passé. A l'intersaison, Amiens s'est attaché les services de Philippe Hinschberger qui avait permis à Grenoble de participer aux play-offs d'accession la saison dernière. Mal parti avec 3 revers de rang face à Auxerre, Ajaccio et Quevilly, le club picard s'est repris lors des deux dernières journées avec un succès à Guingamp (0-2) et un bon nul contre Sochaux (0-0), qui réalise un bon départ. Sur leur lancée, les Amiénois semblent en mesure de tenir tête aux Niortais et d'accrocher au moins un nul.