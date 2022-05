Pronostic Nice Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice rebondit face à Saint-Etienne

Battu samedi par Nantes (1-0) en finale de la Coupe de France, l’OGC Nice reste toujours dans le coup pour accrocher une place sur le poidum de la Ligue 1. Les Aiglons occupent actuellement la 6place à 5 points de Monaco. Un succès ce mercredi permettrait aux hommes de Galtier de revenir à 2 unités et de redépasser Strasbourg au classement. Avant sa défaite face aux Canaris, les Niçois avaient fait le job face à des équipes luttant pour le maintien avec des succès obtenus face à Lorient (2-1), Troyes (1-0) et contre Bordeaux (1-0). En revanche, les Azuréens ont eu beaucoup plus de mal face à des adversaires à leur niveau avec des revers face à Lens ou Monaco, ou contre Nantes en Coupe de France. La fin de saison du Gym pourrait être compliqué en cas de faux pas face à l’ASSE. Les clubs de Galtier ont la particularité de perdre rarement deux fois de suite. L’ancien coach lillois trouve souvent les mots pour relancer ses joueurs après un échec. Marqué suite au revers en finale de la Coupe de France, « Galette » retrouve l’équipe où il a débuté en tant que coach, l’ASSE. Depuis son départ du Forez, Galtier est invaincu face aux Verts avec 4 victoires et 2 nuls. Pour affronter une équipe de l’ASSE qui n’a pas joué depuis dix jours, le technicien niçois devrait apporter de la fraîcheur dans son effectif avec les potentielles titularisations des Amavi, Schneiderlin ou Lemina.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne est dans une situation critique avec la 18place au classement avec 3 points de retard sur Lorient, 16, et seulement 3 d’avance sur Metz, qui a réalisé un exploit face à Lyon le week-end dernier. Les Stéphanois sont désormais à portée des Messins pour la place de barragiste. Après avoir battu Brest (2-1) et pris un point à Bordeaux (2-2), les Verts se sont montrés trop tendres face à deux formations jouant le podium avec de lourds revers face à Monaco (4-1) et contre Rennes (0-2). Dupraz avait décidé de choisir des options défensives qui n’ont pas fonctionné, notamment du fait de la grande fébrilité de la défense stéphanoise. Une bonne nouvelle dans ce rayon avec le retour probable pour les 2 dernières journées de Falaye Sacko, qui sera trop juste pour Nice mais qui pourrait être présent pour Reims. Au niveau de l’effectif, Khazri est suspendu tandis que Crivelli, Hamouma ou Moueffek ont effectué leur retour à l’entraînement et pourraient être du voyage sur la Riviera. En difficulté en déplacement (2 nuls et 3 défaites sur les 5 derniers), les Verts devraient s’incliner face à des Niçois revanchards suite à leur défaite de samedi.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !