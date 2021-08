Pronostic Nice Bordeaux : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Nice – Bordeaux : les Aiglons confirment

L'intersaison a été riche du côté de Nice avec des arrivées importantes, notamment celle de Christophe Galtier. Champion de France avec Lille, le technicien français s'essaie à un nouveau challenge dans le Sud de la France, avec une équipe qui ambitionne de jouer le Top 4. Pour passer un cap, les Niçois ont réussi de jolis coups sur le marché des transferts avec le recrutement de Lemina, Rosario, Kluivert, Bard, ou Stengs. Pour leur première rencontre officielle, les Aiglons ont été plutôt décevants avec un nul contre Reims (0-0). En revanche, lors des retrouvailles entre Christophe Galtier et son ancienne équipe du LOSC, l'OGC Nice a surclassé les Dogues (0-4). Le week-end dernier, les Niçois ont confirmé leur montée en puissance face à l'Olympique de Marseille en prenant les devants grâce à Kasper Dolberg (1-0) avant que la fin de match soit suspendue suite à des incidents avec les supporters. En milieu de semaine, la ligue a décidé de sanctionner une première fois ces agissements et cette rencontre face à Bordeaux se jouera à huis clos.

En face, Bordeaux a connu également un été agité pour des raisons bien différentes. Proche de la liquidation, le club bordelais a été sauvé par Gérard Lopez, qui avait déjà participé au projet lillois. Les dirigeants bordelais ont ensuite décidé de confier l'équipe au Suisse Petkovic, qui avait réussi un très bon travail à la tête de la Nati avec notamment un 1/4 de finale atteint au dernier Euro. Pour ses débuts en Ligue 1, l'ancien sélectionneur a vu ses protégés se faire surprendre par une formation clermontoise très entreprenante (0-2). Malmenés en première période à Marseille, les Bordelais ont réussi une deuxième partie de match très intéressante en revenant au score (2-2). Lors de la dernière journée, le club au scapulaire affrontait une équipe angevine en forme et victorieuse de ses deux premiers matchs. Une nouvelle fois, les Girondins ont été contraints de partager les points (1-1). A priori supérieur à son adversaire et n'ayant toujours pas encaissé de but, Nice devrait s'imposer face à des Bordelais en reconstruction.