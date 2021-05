Pronostic Newcastle Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City, le champion fait le taf face à Newcastle

La victoire de Burnley face à Fulham en clôture de la 35journée lundi a condamné les, qui rejoignent Sheffield et West Bromwich Albion parmi les relégués en Championship. Newcastle n'est donc plus inquiété pour le maintien. Lesn'étaient pas au mieux début avril mais ont parfaitement réagi en enchainant de bonnes prestations. En effet, les hommes de Steve Bruce se sont défaits de Burnley et West Ham, avant d'aller chercher un nul à Anfield face à Liverpool (1-1). Battu par Arsenal (0-2) à St James Park il y a 15 jours, Newcastle s'est ensuite imposé avec la manière à Leicester (2-4) le week-end dernier. Arrivé lors du mercato hivernal en provenance d'Arsenal, Joe Willock s'est montré décisif lors des dernières rencontres et est un parfait complément à Allan Saint-Maximin et Callum Wilson.

En face, Manchester City a connu quelques accrocs dans cette fin de saison avec des défaites à domicile face à Leeds et surtout le week-end dernier contre Chelsea. Cette seconde défaite face auxen quelques semaines offre un ascendant psychologique aux hommes de Thomas Tuchel à quelques semaines de leur confrontation en finale de la Ligue des Champions. Pour cette opposition face à Newcastle, Guardiola devrait revenir à une composition proche de son XI de départ type avec les De Bruyne, Mahrez ou Foden de retour. Auteur d'une saison extraordinaire, City a déjà remporté la Carabao Cup et la Premier League depuis la défaite de Manchester United face à Leicester en milieu de semaine. Proches de signer un triplé retentissant, lesdevraient pouvoir s'imposer face à desqui ne jouent plus rien dans cette dernière ligne droite mais qui ont toute de même marqué 12 buts sur leurs 6 dernies matchs.