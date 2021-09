Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes - Nice : Les Aiglons trop forts pour les Canaris

Sauvé in extremis lors des barrages l'an passé, le FC Nantes peut remercier Antoine Kombouaré, dont l'arrivée a été prépondérante dans le maintien. Pour ce nouvel exercice, les Canaris ont débuté en prenant un bon point sur la pelouse de Louis II face à Monaco qui avait alors la tête à ses tours préliminaires de C1 (1-1). Ensuite, les partenaires d'Alban Lafont se sont imposés face au FC Metz (2-0) grâce à ses deux meilleurs éléments, Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. En revanche, les Nantais se sont inclinés lors des deux dernières journées contre Rennes (1-0) et Lyon (0-1). Avec 4 points, le FC Nantes est pour l'instant calé en milieu de tableau mais semble avoir encore des problèmes offensifs cette saison.

De son côté, l'OGC Nice s'est montré très actif lors de la période estivale. Le premier gros coup des Aiglons a été de récupérer Christophe Galtier. Le technicien français a montré d'excellentes dispositions lors de ses passages à St Etienne et surtout à Lille, où il a remporté le titre devant le PSG. Au niveau des joueurs, Nice a également attiré du lourd avec Andy Delort, Justin Kluivert ou Mario Lemina. La formation azuréenne a lancé son championnat par un match nul à domicile contre Reims (0-0). Ensuite, la machine s'est mise en route avec un large succès sur la pelouse du champion de France, Lille (0-4). Lors de la dernière journée, les Aiglons ont surclassé les Girondins de Bordeaux (4-0). Impressionnants, les Niçois regrettent les événements de leur match face à Marseille où ils menaient au score, avant que le match soit arrêté. En milieu de semaine, la Ligue a décidé de refaire jouer la rencontre et d'infliger 1 point de pénalité au club niçois. En pleine confiance sur le terrain, Nice devrait s'imposer sur la pelouse de Nantes. Buteur avec les Espoirs en milieu de semaine, Gouiri (3 buts en 4 matchs) pourrait encore scorer.