Pronostic Nancy Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy et Niort dos à dos

Seizième avec le même nombre de points que le premier relégable, l'AS Nancy Lorraine va devoir passer la vitesse supérieure lors de cette seconde partie de saison pour se maintenir. Le club lorrain a déjà lutté lors des dernières saisons pour rester en Ligue 2 et s'avance donc en habitué dans cette course au maintien. L'an passé, les Nancéens avaient profité de leur solidité à domicile pour se maintenir sans trop de problème. Cette saison, les hommes de Jean-Louis Garcia rencontrent plus de difficultés et n'ont remporté que 4 rencontres depuis le début de saison. De plus, le club lorrain est dans un passage compliqué puisqu'il n'a connu le succès qu'une seule fois lors des 12 dernières journées, à Valenciennes. En revanche, Nancy s'est montré plus régulier lors des dernières rencontres et est invaincu lors des 4 dernières journées (3 nuls et la victoire à Valenciennes) de championnat. Battu par Sochaux en Coupe de France (0-1), le club est désormais totalement tourné vers le maintien. Proche de la relégation l'an passé, Niort a réalisé une excellente entame lors de ce nouvel exercice. Les Chamois se sont même retrouvés pendant plusieurs semaines dans le premier tiers du tableau. En revanche, les hommes de Sébastien Desabre ont connu un coup d'arrêt depuis le début de l'hiver. En effet, lors des 10 dernières journées, Niort a remporté seulement 2 rencontres, les deux fois à domicile face à Clermont et Ajaccio. Les Chamois sont dans une spirale négative et viennent de perdre 4 de leurs 5 derniers matchs disputés, dont celui de milieu de semaine face à Toulouse en Coupe de France (0-1). En déplacement, Niort reste sur 5 matchs sans la moindre victoire. Pour cette opposition entre deux équipes qui éprouvent de grosses difficultés à s'imposer ces dernières semaines, on devrait voir les deux équipes se quitter sur un score de parité.