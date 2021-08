Pronostic Nancy Auxerre : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Auxerre se reprend à Nancy

Maintenu sans grande difficulté la saison passée, l'AS Nancy Lorraine vit un départ compliqué, ce qui fut le cas aussi lors des derniers exercices. Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle saison de Ligue 2, les Lorrains se sont inclinés à Pau (2-1) avant de subir la loi toulousaine à Marcel Picot (0-4). Les Nancéens ont ensuite récolté leur seul point face à Bastia (1-1), tout juste promu. La mauvaise passe des joueurs de Daniel Stendel s'est confirmée lors de leurs 2 derniers revers contre Valenciennes (0-1) et face à Caen ce week-end (0-1). Avec une seule unité au compteur, Nancy pointe en position de lanterne rouge. De plus, l'ASNL possède la plus mauvaise attaque de L2 et l'une des pires défenses. En face, Auxerre est un candidat déclaré pour les play-offs d'accession. La saison passée, les Bourguignons avaient fini à la plus mauvaise des places, la 6, à 2 points du Paris FC, dernier qualifié. A l'intersaison, l'AJA a perdu son meilleur buteur Le Bihan, parti à Dijon, mais l'a remplacé par le très bon Charbonnier. Bien partis, les Auxerrois ont remportés leurs deux premiers matchs face à Amiens (1-2) et contre Grenoble (3-0). Ensuite, les Bourguignons ont été tenus en échec par Ajaccio (0-0) et le Paris FC (1-1), deux équipes très bien classées en ce début de saison. Le week-end dernier, Auxerre a perdu de nouveaux points, mais sur sa pelouse face à l'En Avant Guingamp (1-2). Une défaite surprise qui oblige les hommes de Jean-Marc Furlan à se déplacer en Lorraine pour s'imposer face à la lanterne rouge et se racheter après son faux pas de lundi.