Pronostic Montpellier PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se réveille face à un triste Montpellier

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Montpellier avait réalisé une très bonne première partie de saison où le club héraultais s’était rapproché des places européennes. En 2022, la donne a changé puisque le club héraultais n’a remporté que 3 matchs face à Monaco, Lorient et Bordeaux, en 17 journées de Ligue 1. Il y a 15 jours, les Montpelliérains sont revenus au score face à Metz (2-2) à la Mosson, en inscrivant deux buts lors des 10 dernières minutes. Le week-end dernier, les hommes de Dall’Oglio se sont logiquement incliné au Gabriel Montpied face à Clermont (2-1), dans un match où le jeune Joris Chotard s’est distingué avec un but de toute beauté. Dans cette fin de saison, le MHSC est privé de plusieurs joueurs clés puisque Savanier, Cabella, ou Omlin devraient manquer ce rendez-vous face au PSG. Si Ferri est de retour, l'ancien Parisien Sakho est incertain. Treizième de Ligue 1, Montpellier ne risque plus rien et va tenter de réaliser un coup face au champion de France parisien.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris Saint germain a retrouvé son titre de champion de France après avoir été dominé par Lille l’an passé. En tête depuis l’entame du championnat, le PSG n’a pas connu de problèmes pour s’imposer en Ligue 1. On notera cependant que le club de la capitale a souvent connu des difficultés face aux autres formations bien classées. La différence majeure vient du superbe parcours des Parisiens à domicile où ils sont invaincus. Ces dernières semaines, les hommes de Pochettino se sont montrés décevants avec trois matchs nuls lors des 3 dernières journées. A chaque fois, les parisiens avaient pris le score à leur avantage avant de se faire rattraper par leurs adversaires en fin de rencontre. Le week-end dernier, les Parisiens ont été tenus en échec par une équipe troyenne qui lutte pour son maintien. Comme un symbole, Tardieu a égalisé sur une panenka face aux stars du PSG. Cette semaine, le jeune Michut est venu faire part de son mécontentement quant à son temps de jeu. La situation n’est pas au mieux dans cette dernière ligne droite pour le club de la capitale. Néanmoins, au regard des absences à Montpellier et de la forme actuelle des Héraultais, Paris devrait pouvoir se réveiller.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(480€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(528€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !