Pronostic Monaco Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco, le déclic face à Strasbourg

Impressionnant l’an passé lors de la 2partie de saison, Monaco avait marqué les esprits par la qualité du jeu proposé. Sur leur chemin, seulement deux équipes étaient parvenues à les battre, l’Olympique Lyonnais mais aussi le Racing Club de Strasbourg à la Meinau. La bascule avait opéré à la mi-décembre pour finir avec une troisième place en Ligue 1 et une finale de Coupe de France face au PSG. Pour ce début d’exercice, on s’attendait à voir l’équipe qui avait fini la saison et non celle qui l’avait démarré. En effet, le club du Rocher pointe seulement en 8position avec 7 points de retard sur le dauphin du PSG, Nice. De plus, les Monégasques viennent d’enchaîner trois matchs sans la moindre victoire en Ligua 1 avec une défaite à Brest (2-0), un nul à Reims (0-0) et un autre contre Lille (2-2). Face au champion de France en titre, Monaco a fait preuve d’orgueil pour revenir dans le match alors qu’ils étaient menés de 2 buts, et qu’ils ont fini le match en infériorité numérique. Entré en cours de match, Ben Yedder a remis les 2 formations à égalité. Sur leur lancée, les Monégasques ont battu la Real Sociedad jeudi en Europa League (2-1) au Louis II, avec un but de Volland. Ils se sont ainsi qualifiés pour les 1/8es de finale de la compétition.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Strasbourg a tourné la page Thierry Laurey avec lequel le club était remonté en Ligue 1 et avait remporté la Coupe de la Ligue, pour écrire une nouvelle histoire avec Julian Stéphan. Après une entame de saison difficile, le Racing s’est ressaisi et devance même l’AS Monaco au classement. Les Alsaciens ont perdu seulement 3 fois lors des 12 dernières journées face à Lyon, Lille et Rennes, mais pêchent donc souvent face aux "gros". Lors des dernières semaines, Strasbourg a accumulé de nombreux points à domicile avec des succès face à Lorient, Saint-Etienne, Metz ou Brest. En revanche, la semaine passée, les Strasbourgeois ont eu chaud en parvenant à égaliser dans le temps additionnel à la Meinau face à Reims (1-1). A l'extérieur, les Strasbourgeoins ont perdu 3 de leurs 6 matchs. Pour ce déplacement en principauté, Stephan retrouve Ludovic Ajorque qui a purgé sa suspension. L’attaquant réunionnais fait partie d’une attaque très intéressante avec Gameiro et Diallo. En quête de victoire et remotivé mentalement depuis son retour au score face à Lille, Monaco devrait se défaire de Strasbourg à Louis II.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !