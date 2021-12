Pronostic Monaco Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaîne face à Metz

Depuis le début de ce nouvel exercice, l’AS Monaco ne retrouve pas son rythme de la deuxième partie de saison dernière, au cours duquel le club du Rocher enchaînait les succès au point de se retrouver sur le podium. Le club monégasque a en revanche réussi une bonne campagne d’Europa League, puisqu’il a déjà validé sa place en huitième de finale en dominant un groupe qui comprenait pourtant la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. En Ligue 1, les hommes de Niko Kovac avaient retrouvé une certaine solidité lors des dernières rencontres mais n’arrivaient pas à s’imposer. Contre Lille, l’ASM s’est réveillé alors qu’elle était menée de 2 buts (2-2). Ensuite, Monaco a pensé avoir fait le plus dur contre Strasbourg en ouvrant le score mais s’est contenté d’un nul face aux Alsaciens (1-1). Le déclic tant attendu par Kovac est peut-être intervenu à Angers où les Monégasques se sont imposés avec la manière (1-3). Souvent décevant depuis le début de saison, le batave Boadu a été impliqué sur les deux premiers buts en ouvrant le score et en étant dans la construction du 2. Ben Yedder reste le meilleur buteur monégasque avec 8 buts inscrits en L1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Metz est toujours englué dans la zone de relégation. Après avoir signé trois nuls consécutifs face à St Etienne (1-1), Marseille (0-0) et Bordeaux (3-3), le club lorrain avait réalisé une très belle opération à Nice le week-end dernier grâce à Centonze et une belle solidité défensive (0-1). Le FC Metz comptait faire fructifier sa dynamique actuelle lors de la réception de Montpellier. Frédéric Antonetti n’a pas apprécié la prestation de ses protégés qui sont passés au travers avec une lourde défaite (1-3). Malgré cette défaite, les Messins ont toujours espoir de se sauver puisque plusieurs clubs sont à portée de mire. Boosté par son succès à Angers et mieux globalement depuis son nul face à Lille, Monaco devrait enchaîner face à des Messins relégables.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Monaco Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !