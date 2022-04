Pronostic Milan AC Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC domine la Fiorentina

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Milan AC Fiorentina chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec le match en retard de l’Inter en milieu de semaine, le Milan AC pensait certainement qu’il allait débuter cette 35journée en 2position. Il n’en est rien car lesse sont fait surprendre à Bologne (1-2) et ont laissé la tête auxqui comptent toujours deux points d’avance. Désormais, le Milan AC a son destin en main et remporterait les’il remporte tous ses matchs. La formation milanaise a dernièrement laissé des points en route contre Bologne (0-0) et le Torino (0-0) mais a redressé la tête le week-end dernier. Au stade Olympique de Rome, les joueurs de Stefano Pioli ont mal lancé le choc face à la Lazio en encaissant un but dès la 4minute par l’inévitable Immobile. Les Milanais sont ensuite revenus au score par Giroud en début de seconde période tandis que Tonali a inscrit un but décisif dans le temps additionnel sur un service de Zlatan. Ce succès (1-2) très important dans une dernière ligne droite très stressante montre toute la force de caractère du Milan AC. Au niveau de l’effectif, Pioli dispose quasiment de tout son groupe puisque seuls Kjaer et Florenzi manquent à l’appel.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Fiorentina a été l’une des belles surprises de la première partie de saison. Les Toscans ont notamment profité du talent de leur buteur Vlahovic. Le départ du Serbe à la Juventus lors du mercato hivernal a changé la physionomie de la Viola. Malgré les renforts des Ikoné, Piatek ou Cabral, le club florentin ne connait pas la même réussite. La Fiorentina vient récemment de s’incliner en demi-finale de la Coppa Italia face à la Vieille Dame et s’est fait surprendre lors des 2 dernières journées de Serie A face à une équipe de la Salernitana (2-1) qui lutte pour son maintien et contre une formation de l’Udinese en forme dans cette dernière ligne droite. Contre le club du Frioule, la Fio’ a volé en éclats mercredi (0-4) et a réalisé une très mauvaise opération dans la course aux places européennes. 7, la Viola devra bien finir l'année Devant son public de San Siro, le Milan AC devrait poursuivre son rêve de remporter un Scudetto en disposant d’une Fiorentina, moins bien lors des dernières journées.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(454€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Fiorentina détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !