Pronostic Manchester United Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un derby de Manchester avec des buts de chaque côté

La 29journée de Premier League nous offre le match retour entre les deux Manchester, United et City. A l'aller, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer avaient surpris en s'imposant à l'Etihad grâce à des réalisations de Martial et Rashford. En Carabao Cup, City s'était vengé lors de la double confrontation (3-2), malgré sa défaite au retour. L'arrivée de Bruno Fernandes a redonné de l'allant à Manchester United qui vient d'aligner 9 matchs sans la moindre défaite. Les Red Devils déplorent pourtant des absences importantes, celles de Pogba et Rashford. En l'absence de ce dernier, Anthony Martial s'est mis en évidence en inscrivant plusieurs buts importants pour son équipe lors des dernières rencontres. La semaine passée, Man U a ramené un point d'Everton (1-1) et a ensuite validé son ticket pour les quarts de finale de la FA Cup en dominant le Derby County de Rooney (0-3). En face, Manchester City semble avoir été boosté par l'annonce de sa suspension pour les 2 prochaines saisons de Ligue des Champions. Depuis cette sanction, les Citizens ont remporté leurs 5 rencontres dont le fameux come-back à Madrid (victoire 2-1 face au Real en C1). Les hommes de Guardiola restent cependant sur deux prestations moins convaincantes. Malgré le gain d'une nouvelle Carabao Cup, City a galéré à une solide équipe d'Aston Villa en finale à Wembley (2-1). En milieu de semaine, les Citizens se sont imposés sur la plus petite des marges face à la modeste équipe de Sheffield Wednesday en Cup (0-1). Homme du match lors de la finale face aux Villans et absent à Sheffield, Phil Foden devrait être aligné par Guardiola à Old Trafford. Comme lors de 2 des 3 confrontations entre les deux formations cette saison, ce derby s'annonce ouvert entre deux formations qui vont bien offensivement, et nous voyons les deux équipes marquer.