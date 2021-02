Pronostic Manchester City West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City - West Ham : City assomme les Hammers

Avec 10 points d'avance sur United, Manchester City fonce vers un nouveau titre de champion d'Angleterre. Les hommes de Pep Guardiola sont montés progressivement en régime dans cette saison et tournent depuis la mi-décembre à pleine puissance. En effet, lessont en course sur tous les tableaux : 8de finale de la Ligue des Champions, quarts de finale de la FA Cup, finale de la Carabao Cup et donc le titre en Premier League. Véritable rouleau compresseur, City vient de remporter ses 13 derniers matchs en championnat et a annihilé toute concurrence. Lors de ce passage, les Citizens ont surclassé entre autres Chelsea (1-3), Tottenham (3-0), Liverpool (1-4), Arsenal (1-0) et Everton (1-3). Pendant l'absence de De Bruyne et d'Aguero, Guardiola a pu s'appuyer sur sa pépite Phil Foden, tandis que Sterling et Gundogan ont confirmé leurs exceptionnels débuts de saison. Cette saison, City a fortement progressé sur un point, sa solidité défensive, pour laquelle le Portugais Ruben Dias joue un rôle majeur et permet à son équipe de posséder la meilleure défense d'Angleterre. Le club mancunien l'a une nouvelle fois confirmé en milieu de semaine en réussissant un nouveauface à Gladbach' en 1/8de finale aller de Ligue des champions (0-2).

En face, West Ham est la très belle surprise Outre-Manche. Souvent annoncé ces dernières comme un potentiel candidat aux places européennes, le club londonien a logntemps déçu malgré de forts investissements. Repris en main par David Moyes, West Ham a recruté judicieusement avec les méconnus Soucek et Coufal, mais aussi avec des éléments rompus au foot anglais comme Jesse Lingard ou Benrahma. L'alchimie fonctionne puisque lesoccupent actuellement la 4place de Premier League, devant des formations comme Liverpool, Chelsea, Tottenham ou Arsenal. Le week-end passé, West Ham a confirmé son excellente forme en disposant des Spurs de Mourinho (2-1) grâce à ses deux attaquants Antonio et Lingard. L'ex Red Devil aura sans doute à cœur de briller face à City. Ce duel s'annonce passionnant entre le rouleau compresseur Man City et une équipe de West Ham, efficace en contres mais également capable de faire déjouer ses adversaires. Néanmoins, au regard de leur forme actuelle (19 victoires consécutives toutes compétitions confondues), lessemblent en mesure de venir à bout des Hammers au terme d'un match à buts.