Pronostic Manchester City Tottenham : Analyse, cotes et prono de la finale de la Carabao Cup (League Cup)

Manchester City remporte son 1er titre de la saison face à Tottenham

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Man City Tottenham:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 11 points d’avance sur Manchester United et 5 journées à jouer, City devrait selon toute logique remporter un nouveau titre en Premier League. Ce dimanche, les hommes de Pep Guardiola sont aussi en mesure de remporter une 4Carabao consécutive. Pour en arriver là, City s’est successivement défait de Burnley, Arsenal et Manchester United. Battu par Chelsea en demi-finale de la FA Cup le week-end dernier, Manchester s’est repris mercredi en Premier League en s’imposant à Villa Park face à Aston Villa (1-2) grâce à un excellent Bernardo Silva. Expulsé lors de cette rencontre, John Stones manquera cette finale face aux Spurs, ce qui devrait pousser Guardiola à titulariser le Français Aymeric Laporte, souvent solide. Habitué à effectuer des rotations dans son XI, le coach catalan devrait faire appel à Fernandinho, Cancelo ou Sterling pour ce choc face aux Spurs.chezau lieu de 100€ jusqu'au 28 avril⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Tottenham a connu un début de semaine chargé. Le buzz concernant la Super League a fait passer le licenciement de José Mourinho au second plan. Le technicien portugais a été remercié lundi suite aux récents mauvais résultats desmais aussi car ses relations avec certains joueurs du vestiaire étaient devenues compliquées. Pour le remplacer, le président Daniel Levy a fait appel à un élément de la maison, Ryan Mason, qui est du coup le plus jeune entraîneur de Premier League du haut de ses 29 ans. Stoppé par une blessure dans sa carrière de joueur, Mason a débuté par une victoire sur Southampton (2-1) avec des buts de Son et Bale, titulaire en l’absence d’Harry Kane. L’international anglais est incertain pour la finale face à City suite à sa blessure contractée à la cheville face à Everton vendredi dernier. Son absence serait évidemment préjudiciable pour les. Comme il y a 2 mois en championnat (victoire 3-0), Man City devrait confirmer sa suprématie en Carabao Cup en s’imposant pour la 4fois consécutive.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Man City Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !