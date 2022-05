Pronostic Manchester City Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City, la victoire du titre face à Aston Villa ?

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion la saison passée, Manchester City est à 90 minutes de pouvoir conserver son titre. En obtenant le point du match nul à West Ham (2-2) le week-end dernier, les Cont gardé leur destin en main. Tout ne fut pas facile car les hommes de Guardiola se sont retrouvés menés de deux buts avant d’égaliser. Mahrez a même eu la balle de match mais a raté son penalty. City possède un point d’avance sur Liverpool et doit s’imposer ou faire un résultat semblable à celui des Reds pour décrocher la Premier League. Man City réalise une saison impressionnante et n’a pas craqué lors du retour de Liverpool. Meilleure attaque de PL avec près de 100 buts inscrits, la bande à Guardiola peut compter sur un Kevin de Bruyne qui finit fort la saison. Le Belge est rayonnant et a récemment inscrit un quadruplé contre Wolverhampton. En championnat, City a remporté toutes ses confrontations à l’Etihad face à Villa depuis la saison 2007/08. Pour la réception de Villa, Guardiola déplore des absences importantes sur le plan défensif puisque les Dias, Stones ou Walker sont indisponibles.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite car le club a assuré son maintien. Pas au mieux au cœur de l’automne, Villa avait décidé de se séparer de Dean Smith pour nommer Steven Gerrard. L’ancien coach des Glasgow Rangers a réalisé du bon travail et a permis aux Villans de se maintenir. Le week-end dernier, Villa a été tenu en échec par Crystal Palace (1-1) avant de nouveau de partager les points avec Burnley (1-1) en milieu de semaine. Si les supporters de Liverpool espèrent un coup de pouce de leur ancien joueur, City devrait se sortir du piège Aston Villa pour s’imposer tranquillement et remporter un nouveau titre.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(444€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !