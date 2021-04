Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe de France

Lyon face à la dynamique monégasque

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant difficilement à la Beaujoire dimanche face à Nantes (1-2), l’Olympique Lyonnais s’est replacé en 4position avec 3 points de retard sur Lille, futur adversaire des Lyonnais en Ligue 1. Le titre de champion est toujours possible dans une Ligue 1 qui n’a jamais été aussi serrée depuis de nombreuses années. Absent des compétitions européennes, Lyon est toujours dans le coup sur tous les tableaux au niveau national puisqu’ils sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France où ils affrontent l’AS Monaco ce mercredi. L’an passé, les Rhodaniens avaient réussi d’excellents parcours en coupes (finaliste de coupe de la Ligue, 1/2 finaliste de C1) sans pouvoir ramener un trophée. Pour atteindre ces quarts de finales, les hommes de Rudi Garcia ont profité d’un parcours clément avec des succès obtenus face à Ajaccio (5-1), Sochaux (5-2) et le Red Star (2-2, victoire aux tab), trois formations évoluant aux échelons inférieurs. Passé proche de la correctionnelle face aux Franciliens, les Lyonnais se sont montrés particulièrement précis lors des tirs aux buts.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Monaco réalise une excellente saison sous les ordres de Niko Kovac. Auteur d’un début de saison laborieux, le club de la Principauté tourne à plein régime depuis le début de l’hiver. Cette bonne passe leur a permis de revenir sur les équipes de tête et d’occuper une place sur le podium, à 2 points du LOSC. Depuis la mi-décembre, les Monégasques ont perdu une seule fois face à Strasbourg (1-0) dans un jours sans. Kovac n’hésite pas à faire tourner son effectif, titularisés ce week-end Volland et Gelson Martins ont permis aux Monégasques de prendre rapidement de l’avance à Bordeaux (0-3) avant que Jovetic entré en cours de jeu ne finisse le travail. Le Monténégrin retrouve un excellent niveau sous les ordres du Croate et devrait être titulaire au Groupama Stadium. Pour se qualifier pour ces quarts, Monaco s’est successivement défait de Grenoble, Nice et Metz. En pleine bourre, Monaco devrait pouvoir tenir tête à Lyon pendant les 90 minutes du temps réglementaire.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !