Pronostic Lyon Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais alterne le très bon et le moins bon sur ce début de saison. Si en Ligue Europa, Lyon a signé 3 victoires en 3 matchs contre Rangers (0-2), Brondby (3-0) et le Sparta Prague (2-3) la semaine dernière, les Gones perdent trop de points en championnat. Lyon n'a gagné qu'1 seul de ses 4 matchs de Ligue 1, lors du choc face à Monaco (2-0), pour deux nuls contre Lorient (1-1) et Saint-Etienne (1-1), et une défaite à Nice (3-2) dimanche dernier alors que l'OL menait de 2 buts à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Lens, de son côté, n'en finit plus de surprendre dans ce championnat. Déjà passé tout près d'une qualification européenne la saison passée, le Racing est actuellement 2, derrière l'ogre parisien. Les Lensois restent sur une bonne série de 3 victoires obtenues au cours des 4 dernières journées. Victorieux devant Marseille (2-3) et Reims (2-0), les Artésiens avaient été stoppés provisoirement à Montpellier (1-0) avant d'écraser Metz (4-1) à Bollaert la semaine dernière sur leur terrain. Entre deux équipes au potentiel offensif intéressant, on devrait voir des buts des deux côtés comme lors des 2 derniers matchs de l'OL et de la dernière rencontre lensoise. Avec Dembelé et Slimani en convalescence et Kadewere suspendu, on pourrait voir un but de Paqueta (5 buts toutes compétitions confondues) ou Toko-Ekambi (8 buts) côté lyonnais est possible.