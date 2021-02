Pronostic Lorient Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lorient en forme face au Paris FC

Pour lancer les 32de finale de la Coupe de France, Lorient accueille le Paris FC. Les Merlus, en grande difficulté lors de la première partie de saison, sont désormais sur une excellente dynamique. En effet, les hommes de Christophe Pélissier sont invaincus lors des 4 dernières journées de Ligue 1. Lors de ce passage, les Lorientais ont notamment remporté leurs 3 matchs à domicile face à Dijon, le Paris Saint-Germain et Reims dimanche (1-0), pour un nul à Rennes. Cette bonne série a totalement relancé Lorient dans la course au maintien. Laurent Abergel, le capitaine des Merlus, est le symbole de cette formation, buteur décisif ce week-end face à Reims et à qui tout réussit actuellement. Désireux de ne pas stopper son élan, le club breton ne va pas galvauder cette rencontre de Coupe de France face à une formation du Paris FC qui joue les premiers rôles en Ligue 2. De son côté, le club parisien est lancé en Ligue 2 dans la course aux play-offs d'accession à la L1 et accuse un retard de 3 points sur le dernier barragiste, Auxerre. Idéalement parti dans cette saison, le Paris FC a perdu de sa superbe depuis plusieurs semaines. Le week-end dernier, les hommes de René Girard n'ont pas profité des contre-performances d'Auxerre et Clermont. En effet, le Paris FC s'est incliné sur le terrain du Havre (1-0) et n'a pris que 2 points sur les 4 dernières journées. Tout reste jouable pour les playoffs, mais pour cela le club francilien a besoin de constance dans ses résultats. Pour atteindre ces 32de finale, la bande à René Girard s'était défait du Havre (1-0). En pleine confiance et à domicile, Lorient devrait s'imposer face à une formation francilienne pas au mieux.