Pronostic Lorient Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Dijon profite des difficultés de Lorient

Lorient accueille Dijon ce mercredi en match en retard de la 20journée de Ligue 1. Cette rencontre avait été reportée suite à une multitude de cas positifs à la Covid au sein de l’effectif des Merlus. Les hommes de Christophe Pélissier pointent en dernière position du classement avec 6 points de retard sur le premier non relégable, Nantes. En revanche, les Lorientais ont deux matchs de retard à disputer face à deux formations luttant pour le maintien, Nîmes et donc Dijon. L’issue de cette fin de saison pour le club breton dépendra certainement en grande partie du résultat de ses deux rencontres. Les Merlus sont dans une spirale négative avec une seule victoire lors des 12 dernières journées. De plus, le club breton n’a pas disputé la moindre rencontre depuis début janvier et devrait manquer de rythme face à un Dijon bien plus solide qu'en début de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, les Dijonnais vont mieux depuis plusieurs journées avec un bilan équilibré de 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites lors des 9 dernières journées. Les hommes de Linarès misent beaucoup sur ce déplacement à Lorient prendre de l'avance sur les deux dernières places et dépasser Nantes au classement. Le DFCO voit également que Saint-Etienne n'est pas au mieux. Le week-end dernier, les Dijonnais ont pris un point face à une formation de Strasbourg dominatrice (1-1). A l’aller, les deux formations s’étaient séparées sur un score de parité sans but (0-0), alors que les Bourguignons n’étaient pas au mieux. Invaincu sur ses 4 derniers matchs (3 nuls, 1 victoire), un Dijon bien en jambes pourrait profiter du manque de rythme et de confiance des Lorientais qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !