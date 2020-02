Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, prono et cotes sur le match de Premier League

Liverpool facile face à West Ham

Quasiment assuré d'aller chercher ce titre de champion d'Angleterre qui le fuit depuis 1990, Liverpool s'est fait en revanche surprendre mardi à Madrid par l'Atlético en 1/8e de finale de Ligue des Champions (1-0). Pour Jügen Klopp, l'objectif sera sans doute de bien préparer le match retour, en reprenant confiance avec ce premier match. En championnat, les Reds sont quasi parfait cette saison avec 25 victoires pour 1 match nul concédé à Old Trafford. En face, West Ham va sans doute devoir se battre pour le maintien jusqu'à la fin. 18e, le club londonien est tombé dans la zone rouge à cause de sa série en cours de 6 matchs sans victoire (4 défaites, 2 nuls). En milieu de semaine, les Hammers ont perdu sur la pelouse de Manchester City avec 2 buts d'écart (2-0). Comme City et comme lors de ses 3 derniers matchs à domicile, Liverpool pourrait s'imposer à Anfield en faisant un petit écart.