Pronostic Liverpool Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool sur sa lancée face à Tottenham

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 200€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Liverpool réalise une saison incroyable avec un possible quadruplé à la clé. Les Reds sont toujours en course sur tous les tableaux puisqu’ils sont en 2position en Premier League avec un seul point de retard. Les hommes de Klopp ont besoin de remporter tous leurs matchs et doivent compter sur un faux-pas des Citizens. Liverpool possède à priori le calendrier le plus compliqué avec notamment cette confrontation face à une équipe de Tottenham qui lutte pour le Top 4. Lesont déjà remporté la Carabao Cup et s’apprêtent à disputer deux nouvelles finales en FA Cup face à Chelsea et en Ligue des Champions. En milieu de semaine, la bande à Klopp s’est fait peur en Espagne à Villarreal. Menés de 2 buts à la pause, les Reds ont passé la vitesse supérieure en seconde période avec l’entrée décisive de Luis Diaz. Le percutant ailier colombien a martyrisé l’arrière-garde de la défense du sous-marin jaune et a permis à son équipe de s’imposer (2-3) avec un énième but de Mané pour l'emporter. Liverpool disputera une nouvelle finale de la Ligue des Champions à Paris, ce qui permet à Jurgen Klopp de rejoindre le club fermé des entraîneurs qui vont disputer leur 4finale de LDC. Dans une forme exceptionnelle, Liverpool a remporté 13 de ses 14 derniers matchs de championnat, pour un nul contre Manchester City (2-2). Depuis quelques semaines, Klopp n’hésite pas à effectuer quelques rotations pour garder de la fraicheur dans sa formation. Sur le banc face à Villarreal, Luis Diaz devrait démarrer.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le travail d’Antonio Conte commence à porter ses fruits dans le Nord de Londres. En effet, les Spurs sont nettement plus réguliers depuis que l’Italien a repris Tottenham en cours de saison. Tout n’a pas été simple et Conte n’a pas hésité à montrer sa frustration lorsque son équipe piétinait. Cinquième de Premier League, lesont besoin de s’imposer face à Liverpool pour ne pas laisser Arsenal s’échapper. En effet, Tottenham compte 2 points de retard sur lesqu’ils doivent affronter la semaine prochaine. Conserver cette avance leur permettrait de disputer une "finale" pour la C1 face à Arsenal la semaine prochaine. Après avoir signé une très belle série de 4 victoires consécutives, Tottenham s’est fait surprendre par Brighton (0-1). Ensuite, lesn’ont pu faire mieux qu’un nul contre le promu Brentford. Lors de la dernière journée, Tottenham s’est repris face à une formation de Leicester fortement remaniée en prévision de leur demi-finale de la Conference League face à la Roma. Les Spurs emmenés par le duo Kane – Son en ont profité pour rester dans le coup pour le Top 4 (3-1). Les deux joueurs ont inscrit 32 des 59 buts de leur formation. Irrésistible actuellement, Liverpool devrait trouver les ressources pour se sortir du piège tendu par Tottenham.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(432€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(462€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !