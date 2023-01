Pronostic Lille Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lille répond aux critiques face à Troyes

Pour conclure les 32de finale de la Coupe de France, Lille reçoit Troyes au stade Pierre-Mauroy. Les Dogues réalisent un exercice intéressant sous les ordres de Fonseca. Le Portugais a relancé une formation décevante sous les ordres de Gourvennec l'an passé. Actuellement, le LOSC occupe la 7place du classement avec 3 points de retard sur Monaco, qui est sur le dernier strapontin européen. Sur une bonne dynamique depuis le début du mois d'octobre, Lille ne s'est incliné qu'une seule fois sur la pelouse du Groupama Stadium face à Lyon (1-0) dans un match où les Lillois auraient mérité mieux. Après la coupure imposée par le Mondial, le LOSC est allé s'imposer sur la pelouse du stade Montpied de Clermont-Ferrand (0-2) grâce à Angel Gomes et Momo Bayo. En début de semaine, les Nordistes se sont montrés décevants à domicile face à une formation rémoise pas simple à jouer (1-1). Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Jonathan David, le LOSC s'est fait reprendre en seconde période et a perdu deux points précieux dans la course à l'Europe. Suite à cette contre-performance, Fonseca a décidé de défendre ses joueurs, qui devraient vouloir se rattraper face à Troyes. Pour cette rencontre, le coach portugais devrait donner du temps de jeu aux Bayo et Virginius devant. En face, Troyes avait fini difficilement avant le Mondial avec une série de 7 matchs sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe avait poussé les dirigeants à se séparer de Bruno Irles pour nommer l'Australien Kisnorbo. Ce dernier a connu un départ intéressant avec un nul à domicile face à Nantes (0-0) et surtout une victoire précieuse à Strasbourg (2-3). Dans un match au scénario dingue, l'ESTAC a mené de 2 buts avant de voir le RCS revenir et prendre le contrôle du match. Néanmoins, les Troyens ont trouvé les ressources pour faire la différence par Chevalerin et s'imposer dans cette rencontre importante dans l'optique du maintien. Ce succès offre 5 points d'avance à Troyes sur la zone rouge. Pour affronter Lille, l'ESTAC devrait pouvoir compter sur Momo Baldé qui a purgé ses matchs de suspension. A domicile, Lille devrait faire le job face à une équipe à sa portée.