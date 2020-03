Pronostic Lille Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lille et Lyon !

L’affiche du dimanche soir en Ligue 1 oppose deux prétendants à la Ligue des Champions, Lille et Lyon. Dauphins du PSG l’an passé, les Nordistes confirment qu’ils sont une formation solide du championnat. Avec un seul point de retard sur Rennes, le LOSC veut s’imposer pour mettre la pression sur les Bretons mais aussi et surtout mettre un adversaire direct, Lyon, à 9 points. Les hommes de Galtier semblent avoir trouvé leur rythme en cette fin de saison et restent sur 5 victoires lors des 6 dernières journées. En Ligue 1, la bande à Galtier se montre très performante dans son antre où seuls les deux premiers ont réussi à s’imposer, à savoir le PSG et l’OM. Pour ce choc, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur la majeure partie de ses cadres, excepté l’international turc Yacizi blessé depuis un moment.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lyon vit une période intense et enchaîne les affiches. Victorieux de la Juve en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Lyonnais ont ensuite dominé les Verts dans le derby. En milieu de semaine, les hommes de Garcia se sont inclinés lourdement face au PSG (1-5) en demi-finale de la coupe de France. Le score du match est sévère tant les Lyonnais ont montré de bonnes choses pendant 60 minutes. Les protégés de Jean-Michel Aulas se préparent à de nouvelles semaines bien remplies avec les oppositions face à Lille, Reims, la Juventus et Rennes. Une victoire à Lille pourrait replacer l’OL dans la course pour la Ligue des Champions, et cela d’autant plus qu’ils affrontent Rennes d’ici quelques semaines. Pour ce match entre deux formations présentant 2 des meilleurs buteurs de L1 (Osimhen et Dembelé) et qui ont marqué au moins 1 buts sur leurs 7 derniers matchs, nous voyons les deux équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Lille - Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !