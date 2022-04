Pronostic Levante FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Levante continue d'y croire face au FC Séville

19à l'orée de cette 33journée de Liga, Levante n'a pas dit son dernier mot pour le maintien. En grosses difficultés au cœur de la saison, le club valencian s'est réveillé ces dernières semaines, à l'image de sa belle victoire obtenue sur la pelouse de Getafe (1-4), concurrent direct, ce week-end. Mais Levante prend surtout ses points à domicile puisqu'il reste sur 2 victoires lors de ses 4 dernières réceptions (contre Elche et Villarreal), pour 1 nul face à l'Espanyol et 1 défaite mal payée face au Barça. Levante est notamment porté par l'infatigables José Luis Morales, auteur à 34 ans de 11 buts cette saison dont 4 sur les 3 derniers matchs.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Séville va-t-il tout perdre ? Longtemps 2de Liga, le club d'Ivan Rakitic vient de se faire battre par le leader madrilène et d'abandonné tout espoir de titre (2-3). En effet, dans son stade Sanchez-Pizjuan, le FC Séville menait 2-0 face au Real avant de subir la foudre de Benzema et ses collègues. Eliminés également en 8de Ligue des Champions en raison d'une défaite sur la pelouse de West Ham, les Sévillans ont perdu beaucoup trop de points à l'extérieur en Liga. Avec seulement 5 points pris sur ses 6 derniers déplacements de championnat (5 nuls, 1 défaite), le club andalous fait grise mine hors de ses bases. Mieux globalement en ce moment, et notamment à domicile, Levante pourrait au moins prendre un point face à un Séville qui n'a plus gagné depuis début janvier à l'extérieur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Levante FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !