Pronostic Leipzig Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d'Allemagne

Wolfsbourg résiste à Leipzig

Dans une Coupe d’Allemagne dépourvue du Bayern Munich, les prétendants restants ont les dents longues, avec pour but de décrocher un trophée en fin de saison. Parmi eux, Leipzig et Wolfsbourg ont évidemment leur mot à dire. En effet, ces deux formations réalisent une très bonne Bundesliga, puisque la formation de Nagelsmann est en 2position tandis que les Loups sont troisièmes. Ce week-end, Leipzig a réalisé un véritable exploit face au Borussia Mönchengladbach. En effet, menés de deux buts, les partenaires de Sabitzer ont renversé Gladbach’ en seconde période pour décrocher un succès (3-2) qui leur permet de rester à 2 points du Bayern. Le français Nkunku a été l’un des acteurs majeurs de cette révolte avec un but et une passe décisive. Battu par Liverpool (0-2) en 8de finale aller de Ligue des Champions, Leipzig a sans doute pour objectif principal de fin de saison la quête d'un premier titre en Bundesliga.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Dans cette Coupe, la mission ne sera pas simple pour les protégés de Nagelsmann car Wolfsbourg est particulièrement solide. En effet, depuis le départ de ce nouvel exercice, les Loups n’ont perdu que deux rencontres à Dortmund (2-0) et à Munich contre le Bayern (2-1). Invaincus lors des 9 dernières journées de Bundesliga, les hommes d’Oliver Glasner occupent logiquement une place dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Au sein de cet effectif, on retrouve le redoutable buteur néerlandais Weghorst, auteur de 14 réalisations depuis le départ de cette saison. Wolfsbourg peut également s’appuyer sur sa colonie française qui compte Guivalogui, Roussillon et Lacroix. Ce dernier, arrivé de Sochaux, est l’une des révélations de la saison Outre-Rhin. En pleine confiance et comme en janvier (match nul 2-2 en championnat), Wolfsbourg semble en mesure de tenir tête à une formation de Leipzig qui a beaucoup donné ce week-end pour revenir au score face à Gladbach’.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(159€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Wolfsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !