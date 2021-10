Pronostic Le Havre Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre, invité surprise face à Dijon

Décevant lors des deux dernières saisons, Le Havre faisait pourtant à chaque fois partie des candidats pour les playoffs. Cette saison, la formation normande avait revu ses objectifs à la baisse. Débarrassé de cette pression, le HAC réalise une excellente entame. En effet, le club havrais occupe la 5place avec 17 points au compteur, à 3 unités de la 2position. Depuis le début de saison, les hommes de Paul Le Guen se montrent solides avec une seule défaite concédée face à une équipe du Paris FC, alors en grande forme. Auteur de nombreux matchs nuls (5), la formation normande vient de remporter ses deux dernières rencontres face à Quevilly-Rouen (1-0) et contre Nîmes (0-1). Le Havre veut profiter de son excellente dynamique pour se rapprocher de la tête. De son côté, Dijon a logiquement été relégué de Ligue 1 cet été après plusieurs saisons passées proches de la correctionnelle. Ambitieux en début de ce nouvel exercice, le club bourguignon avait réalisé un recrutement de premier plan pour retrouver le plus tôt possible la Ligue 1. Malgré ces forts investissements, les Dijonnais sont passés à côté de leur début de saison. En effet, le DFCO a perdu 5 de ses 6 premiers matchs, ce qui a poussé au licenciement de David Linarès, remplacé par Garande. Barragiste avec Toulouse la saison passée, le nouvel entraineur a relancé sa formation qui a successivement remporté 3 matchs face à Bastia, Dunkerque et Caen. En revanche, alors que l'on pensait les Dijonnais capables de poursuivre leur série, ils ont été surpris par Valenciennes le week-end dernier (0-1). En forme et à domicile, Le Havre devrait enchaîner et dominer une équipe de Dijon très irrégulière.