Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus s’impose dans le choc de Serie A face à l’Inter

La 26e journée de Serie A nous offre un choc de premier plan entre la Juventus (1er) et l'Inter (3e). La Vieille Dame a repris la tête du championnat grâce à ses succès sur Brescia et la SPAL. Emmenés en championnat par un Cristiano Ronaldo extraordinaire, buteur à 21 reprises depuis le début de saison (dont 16 buts depuis le début du mois de décembre), les Bianconeri ont connu en revanche une grosse désillusion en huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Lyon. Les Turinois se sont inclinés contre les Rhodaniens (1-0) et ont été fortement critiqués par la presse transalpine après leur piètre prestation dans le Rhône. Ce choc de Serie A qui pourrait être décisif dans l'attribution du titre se jouera à huis clos, du fait des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. En face, l'Inter a fait le job en milieu de semaine en se qualifiant pour les huitièmes de finale d'Europa League en dominant Ludogorets (4-1 en cumulé). Les Intéristes ont vu leur match du week-end dernier être reporté du fait du coronavirus. Pour leur dernière sortie en Serie A, les Nerazzurri se sont inclinés contre l'autre formation luttant pour le titre, la Lazio (2-1). Les hommes de Conte comptent 6 points de retard sur la Juve et pourraient dire adieu à leurs espoirs de titre en cas de revers face aux turinois. Conte compte sur son duo d'attaquants Martinez-Lukaku pour mettre à mal à la défense de la Vieille Dame. Lors du match aller, la Juventus de Turin s'était imposée à Giuseppe Meazza (2-1). Revancharde après sa triste prestation face à Lyon, la Juve semble en mesure de pouvoir s'imposer face à l'Inter.