Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Juventus - AS Roma : La Vieille Dame dompte la Louve

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

L'affiche du dimanche soir en Serie A oppose la Juventus de Turin à la Roma. La Vieille Dame sort d'une saison décevante où elle a été dominée par l'Inter dans la course au titre, alors que les Bianconeri restaient sur 9 trophées consécutifs. En difficulté lors du début de cette nouvelle saison, la Juve a dû attendre la 5journée pour décrocher sa première victoire. Ce succès semble avoir lancé la saison des hommes d'Allegri qui ont remporté 4 matchs consécutifs, dont un choc face à Chelsea en Ligue des Champions (1-0) et le derby face au Torino (0-1). Ces très bons résultats ont été obtenus sans Morata et Dybala, blessés. En leur absence, Bernadeschi et surtout Chiesa ont pris les choses en main. L'ancien Florentin est en train de passer un palier depuis son titre de champion d'Europe avec l'Italie. Les derniers résultats replacent la Juventus en 7e position à 4 points de leur adversaire du soir, la Roma. Désormais entrainée par José Mourinho, la Louve romaine se montre très intéressante lors de cette entame de Serie A. Les Romains ont par contre connu quelques faux-pas en déplacement avec des revers à Vérone (3-2) et face à la Lazio (3-2). Néanmoins, les Giallorossi se sont toujours repris comme ils l'ont démontré lors de la dernière journée en dominant Empoli (2-0) au stade Olympique grâce à Pellegrini et Mkhitaryan. Le capitaine romain et le français Veretout sont dans une grande forme, et malgré leur poste de milieu de terrain, les deux compères sont les meilleurs réalisateurs de la Roma (4 buts). Mourinho peut aussi compter sur un Zaniolo retrouvé depuis son retour de sa longue blessure, et sur un Abraham en phase de découverte de la Serie A. De retour en forme avant la trêve internationale, la Juve devrait s'imposer dans ce choc face à une Roma pas toujours impériale loin de ses bases.