Pronostic Irlande du Nord Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Italie la victoire avant tout en Irlande du Nord

Présente en France en 2016 lors du championnat d’Europe, l’Irlande du Nord a ensuite manqué le Mondial 2018 et le dernier Euro. Les Nord-Irlandais ne verront pas non plus le Qatar puisqu’ils sont déjà éliminés. En effet, avec 8 points au compteur, les partenaires de Johnny Evans comptent 7 points de retard sur le duo de tête composé de la Suisse et de l’Italie. En s’imposant petitement à domicile face à la Lituanie en milieu de semaine (1-0), l’Irlande du Nord n'a pas vraiment rassuré, elle qui n'a jamais été à la lutte pour la qualif'. En effet, Suisses et Italiens se livrent un duel pour le gain de la 1place de groupe, qualificative directement pour la Coupe du Monde 2022 et la sélection nord-irlandaise est l’un des arbitres de ce duel. Dans les rangs nord-irlandais, on retrouve les Evans, Davis, Dallas, Washington ou Magennis, mais par le buteur Lafferty, absent de ce rassemblement.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Après avoir raté le Mondial 2018, l’Italie s’est parfaitement reprise en remportant le championnat d’Europe l’été dernier. Les Italiens avaient séduit les observateurs en proposant un football offensif orchestré notamment par le trio Barella-Verratti-Jorginho au milieu. Depuis ce succès, laa disputé le Final 4 de la Ligue des Nations où elle a décroché la 3place derrière la France et l’Espagne, en dominant la Belgique. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, l’Italie est toujours invaincue mais se retrouve à égalité avec la Suisse. Dominatrice lors des deux confrontations face à la Nati, la bande à Mancini a certainement payé son manque d’efficacité. En milieu de semaine, les Italiens ont souffert en début de rencontre face à la Suisse avant de prendre le contrôle du match. L’absence de Verratti est certainement pour beaucoup dans cette entame ratée. Lors des arrêts de jeu de la rencontre, la VAR a même offert un penalty aux Transalpins qui aurait certainement permis à l’Italie de faire un pas décisif vers le Qatar. Habituellement impressionnant dans cet exercice, Jorginho a raté la cible. Cette opposition a également permis de souligner l’une des rares faiblesses de la Squadra, qui se cherche toujours un avant-centre. En déplacement chez une Irlande du Nord battue 2-0 à l'aller, l’Italie devrait assurer le minimum à savoir la victoire.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoo- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Irlande du Nord Italie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !