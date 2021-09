Pronostic Irlande Azerbaïdjan : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L'Irlande confirme contre l'Azerbaïdjan son bon match face au Portugal

Non qualifiée pour l'Euro 2020, l'Irlande semblait sur la pente descendante. D'autant qu'elle avait aussi très mal lancé sa campagne de qualification pour le Mondial (défaite d'un but contre la Serbie et le Luxembourg). En revanche, les Irlandais ont repris espoir mercredi au Portugal. Faisant face à l'ogre et leader du groupe, les coéquipiers du capitaine Seamus Coleman, ont longtemps tenu la victoire avant de rendre les armes sur un doublé de Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes du match (défaite 1-2). Avec le retour de son public, l'Irlande compte prendre ses premiers points dans ces éliminatoires, ce samedi face à l'Azerbaïdjan, sélection somme toute modeste.

En effet, l'Azerbaïdjan est une sélection qui n'a jamais disputé le moindre grand tournoi international. Comme l'Irlande, la sélection azérie compte 0 point après 3 défaites en 3 matchs : au Portugal (1-0), à domicile contre la Serbie (1-2) et au Luxembourg mercredi (2-1). L'Irlande a montré de la solidité mercredi, et cette fois poussée par l'incroyable public de l'Aviva Stadium de Dublin, elle pourrait s'imposer face à l'Azerbaïdjan qui a perdu 6 de ses 7 derniers matchs internationaux.