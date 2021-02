Pronostic Inter Milan Juventus : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Coupe d'Italie

L’Inter Milan prend une option face à la Juventus

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Inter Milan Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En demi-finale aller de la Coupe d’Italie, l’Inter Milan reçoit la Juventus à Giuseppe Meazza. Les Intéristes font de cette coupe une priorité, comme ils l’ont montré au tour précédent, lors duquel ils se sont défaits des rivaux du Milan AC (2-1) grâce à un but du danois Eriksen dans les dernières minutes. Lors de cette rencontre, Conte n’avait pas hésité à utiliser ses meilleurs joueurs puisque Lukaku, Barella, Vidal ou Handanovic étaient tous titulaires. Lessont également dans le coup pour le Scudetto car ils ne comptent que 2 points de retard sur le Milan AC. Le week-end dernier, les partenaires de Brozovic ont confirmé leurs excellentes dispositions en surclassant Benevento en Serie A (4-0). Martinez et Lukaku se sont de nouveau mis en évidence et espèrent en faire de même face à la Juve. Si l’argentin devrait être présent au coup d’envoi, l’international belge manquera le match aller face aux Bianconeri suite à sa prise de bec avec Zlatan Ibrahimovic en quart. L’Inter veut s’inspirer de son récent succès en Serie A face à la Juve (2-0) pour prendre une option dès le match aller.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus ne séduit pas mais gagne. Les Turinois se sont qualifiés pour cette demi-finale grâce à leur succès facile face à La Spal (4-0) qui évolue en Serie B. Les hommes de Pirlo ont d’ailleurs été plutôt heureux avec le tirage jusqu’à présent puisqu’ils ont toujours évolué à domicile face à des formations largement à leur portée, le Genoa et la SPAL. Au niveau national, la Vieille Dame est toujours dans le coup pour le titre avec 7 points et 1 match de retard sur le Milan AC. Ce week-end, Chiesa et Ramsey ont permis à la Juve de s’imposer sur le terrain de la Sampdoria (0-2). Lors des tours précédents, Pirlo avait aligné un duo d’attaque composé de Morata et du Suédois Kulusevski, et avait mis Ronaldo sur le banc. A trois matchs de soulever un trophée, Pirlo pourrait être tenté d’aligner le Portugais d’entrée. Pour cette demi-finale aller, une solide formation intériste à San Siro devrait prendre une option sur la qualification en s’imposant face à la Juventus comme elle l'avait déjà fait mi-janvier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !