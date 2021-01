Pronostic Huesca Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone s'impose face à Huesca

Placé à une insuffisante 6place en Liga, le FC Barcelone n'a cependant pas dit son dernier mot puisqu'il a un match en retard sur plusieurs de ses concurrents directs. Les Catalans paient leur irrégularité mais on sent qu'ils leur manquent pas grand chose pour redevenir les monstres craints de tous qu'ils étaient. Sur les 5 dernières journées, le Barça a battu Levante, la Sociedad alors leader, et Valladolid, pour 2 nuls contre Valence et Eibar. En face, Huesca est lanterne rouge du classement. Le promu pourrait bien faire directement l'ascenseur puisqu'il compte seulement 12 points avec une seule victoire au compteur. Le club enchaîne trop de nuls, ce qui ne lui permet pas d'avancer au classement, et il a perdu 2 de ses 3 derniers matchs (contre Bilbao et Vigo) pour un nul face à Levante. Logiquement, le Barça devrait s'imposer face à Huesca ce dimanche.