Pronostic Hoffenheim Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Hoffenheim - Hertha Berlin avec des buts

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous souhaitez parier sur ce Hoffenheim Hertha Berlin chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevant l'an dernier alors que le club avait obtenu sa qualification pour la Ligue Europa, Hoffenheim se trouve au 11rang de Bundesliga. Très irrégulière, Hoffe a battu dernièrement Wolfsbourg (3-1), avant de s'incliner à Stuttgart (3-1), d'écraser Cologne (5-0), et de se faire massacrer chez le Bayern Munich (4-0) le week-end dernier. Preuve s'il n'en fallait que cette équipe est sur courant alternatif, elle a su de suite se relever de cette grosse défaite en dominant largement Holstein Kiel (5-1) en Coupe d'Allemagne mardi. Là où Hoffenheim se montre régulier, c'est sur le nombre de buts, important, dans ces matchs. Doté de joueurs offensifs comme Dabbur ou Kramaric, Hoffe compte surtout sur l'international danois espoirs Bruun Larsen qui est en tête des classement des buteurs, avec 3 buts marqués en 6 titularisations de championnat et 1 inscrit en milieu de semaine en Coupe pour son entrée en jeu.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En grosses difficultés l'an passé, le Hertha Berlin était parti pour vivre une nouvelle saison délicate. Mais après un mauvais début de saison, la Vieille Dame allemande a remporté 4 de ses 6 derniers matchs de Bundesliga et s'est qualifié pour les 1/8es de Coupe d'Allemagne mardi chez le petit club de Preussen Münster (1-3). En championnat, le Hertha Berlin a battu les deux promus Bochum (1-3) et Greuther Fürth (2-1), mais aussi l'Eintracht Francfort (1-2) et Mönchengladbach (1-0), pour une défaite logique à Leipzig (6-0) et à domicile face à Fribourg (1-2). Depuis le début de saison, le Hertha a vu 7 de ses 11 rencontres se finir avec des buts des deux côtés. La révélation berlinoise du moment est le jeune attaquant Marco Richter. L'ancien d'Augsbourg a marqué 3 buts sur les 3 derniers matchs de son équipes. Le pari pour un but marqué par l'un des deux internationaux espoirs (Bruun Larsen ou Richter) affiche une très belle cote.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hoffenheim Hertha Berlin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !