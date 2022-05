Pronostic Hertha Berlin Hambourg : Analyse, cotes et prono des barrages de Bundesliga

Hambourg réserve une mauvaise surprise au Hertha Berlin

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Hertha Berlin – Hambourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A force de flirter avec la zone de relégation ces dernières saisons, le Hertha Berlin a été puni lors d’une dernière journée de championnat catastrophique. En effet, les Berlinois ont débuté dans la peau du 15, ce qui lui aurait permis de se sauver. En ouvrant le score contre le Borussia Dortmund, le Hertha semblait consolider son maintien et cela d’autant plus lorsque Cologne avait égalisé à Stuttgart. Les Berlinois ont ensuite craqué dans la dernière ligne droite de la rencontre, encaissant des buts coups sur coup. Malgré ce résultat défavorable, la formation berlinoise conservait toujours sa place en Bundesliga avant que sur l'autre terrain Endo ne surgisse dans le temps additionnel pour offrir la victoire à Stuttgart. Ainsi, Stuttgart a obtenu son maintien grâce à une différence de buts favorable. Ce scénario catastrophe n’est pas illogique tant les hommes de Magath ont été irréguliers cette saison. Alors que le club avait son avenir en main, le Hertha n’a pas remporté de matchs lors des 3 dernières journées avec un nul contre l’Arminia Bielefeld (relégué) et des revers face à Mayence et Dortmund. Avec 71 buts encaissés, le club berlinois possède l’une des pires défenses de la Bundesliga.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Hambourg a été relégué depuis quelques saisons et tente de retrouver l’élite du football allemand. Le HSV a terminé en 3position du classement derrière Schalke et le Werder Brême qui retrouveront la Bundesliga. Hambourg a fini très fort la saison en remportant ses 5 derniers matchs face à Karlsruhe, Regensbourg, Ingolstadt, Hanovre et le Hansa Rostock. Cette excellente série permet au HSV de disputer ce barrage pour monter en Bundelisga. Pour réussir à monter en Bundesliga, Hambourg compte sur son buteur Robert Glatzel, qui a inscrit pas moins de 22 buts cette saison. Entre une équipe du Hertha Berlin passée à quelques minutes du maintien et celle d’Hambourg qui a fini en boulet de canon, la dynamique est évidemment hambourgeoise. Cette confiance pourrait permettre au HSV d’accrocher un résultat sur la pelouse d’un Hertha Berlin friable sur le plan défensif.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hertha Berlin Hambourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !