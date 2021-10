Pronostic Grenade Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Grenade confirme son embellie face à Getafe

Quart de finale de la dernière Ligue Europa, Grenade a bien mal débuté sa nouvelle saison. Cependant, les Andalous vont mieux puisqu'ils restent sur 2 matchs sans défaite. Les coéquipiers de Gonalons ont d'abord créé la surprise en s'imposant devant le FC Séville (1-0), avant de partager les points chez une équipe très solide d'Osasuna (1-1) le week-end dernier. Au classement, ils se retrouvent ainsi hors de la zone de relégation, dont ils vont tenter de s'éloigner un peu plus ce jeudi avec la réception d'un adversaire mal en point. En effet, Getafe tire la langue. Autre équipe surprise des dernières saisons en Espagne, les Azulones n'ont pu prendre que 2 petits points au cours des 10 premières journées (2 nuls et 8 défaites). Après avoir perdu leurs 7 premiers matchs en championnat, les joueurs de la banlieue de Madrid ont changé de coach, et signé deux matchs nuls contre la Real Sociedad (1-1) et Levante (0-0). Mais lundi, ils ont essuyé une nouvelle défaite à domicile face au Celta Vigo (0-3). Un revers très inquiétant face à des Galiciens pas au mieux. Dans la continuité de ses deux bons derniers matchs, Grenade pourrait s'imposer à domicile face à Getafe.