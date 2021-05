Pronostic Glasgow Rangers Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Premier League écossaise

Les Rangers finissent en beauté face au Celtic

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Glasgow Rangers - Celtic chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Ecosse après 10 années d’attente, les Rangers ont largement dominé la Premiership écossaise. En effet, les hommes de Steven Gerrard possèdent 20 points d’avance sur leur premier poursuivant qui n’est autre que leur plus grand rival du Celtic. Cetne revêt aucun intérêt concernant le classement mais réveille la rivalité de la ville de Glasgow entre fans des Rangers et ceux du Celtic. Depuis la conquête du titre, les protégés de Gerrard ont baissé pied avec une élimination en huitième de finale de l’Europa League face au Slavia Prague et quelques nuls concédés en championnat, notamment face au Celtic (1-1). En 8de finale de la Coupe d’Ecosse, les Rangers s’étaient imposés face au grand rival (2-0) avant de s’incliner en quart de finale face à St Johnstone. Dans une fin de saison sans enjeu, les Rangers vont vouloir confirmer leur suprématie en dominant le Celtic à Ibrox Park.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Celtic a réalisé une saison décevante à tous les niveaux. Relégués à 20 points des hommes de Gerrard en championnat, les partenaires d’Odsonne Edouard ont été incapables de sortir de leur groupe d’Europa League, dominé par le Milan et Lille. En Coupe d’Ecosse, le Celtic s’est donc incliné face aux Rangers en 8de finale. Si les Rangers sont invaincus en championnat, les hommes de Kennedy ont perdu à 4 reprises pour 10 matchs nuls. Le week-end dernier, le Celtic a de nouveau concédé un résultat décevant, en partageant les points à Aberdeen. Pour cet Old Firm joués à domicile, les Rangers devraient asseoir leur domination en s’imposant sur leur rival du Celtic.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Glasgow Rangers Celtic encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !